CASOLI: RICOVERATA A LANCIANO CON FEBBRE ALTA, MUORE A 43 ANNI ATTRICE MONICA CARMEN COMEGNA

CASOLI – È morta a 43 anni l’attrice Monica Carmen Comegna, originaria di Casoli. La donna si è spenta ieri mattina in ospedale a Lanciano dove era ricoverata. in seguito ad un improvviso malore che l’aveva colpita di ritorno da un viaggio in treno

Lascia una bambina di nome Nina, i genitori Donato e Rosanna, il compagno Enrico, il fratello Mauro, la nonna Giuseppina.

Nei giorni scorsi, mentre era sul treno Roma-Pescara per tornare a casa, il convoglio tra Carsoli e Tagliacozzo è stato costretto a fermarsi a causa di una smottamento del terreno. L’attrice ha preso molta pioggia, e poi ha avuto febbre alta. A seguire il ricovero in ospedale a Lanciano, con il peggioramento delle sue condizioni di salute, e nonostante lo sforzo dei medici, non c’è stato nulla da fare.

Una carriera nel cinema, la sua, iniziata a Roma tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, nel film drammatico ‘Terrarossa’ di Giorgio Molteni dove Monica interpretava Cicca e, poco dopo, in ‘South Kensington’ di Carlo Vanzina nel ruolo di Benedetta, assieme a Naike Rivelli, nel cast c’erano Rupert Everett, Elle Macpherson ed Enrico Brignano. Recitò anche nel film tv ‘L’altra donna’, con Alessio Boni ed Anita Caprioli.