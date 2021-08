CASOLI: TRAGICO INCIDENTE AGRICOLO: MUORE L’EX SINDACO SERGIO DE LUCA, AVEVA 58 ANNI

CASOLI – Incidente mortale nelle campagne fra Casoli e Sant’Eusanio del Sangro (Chieti) dove ha perso la vita Sergio De Luca, 58 anni, fino al 2016 sindaco di Casoli per due mandati.

La disgrazia è avvenuta intorno alle 11 in località Fonte Padula nell’agro di Sant’Eusanio del Sangro dove il 58enne aveva un terreno di proprietà della famiglia.

De Luca era alla guida di un trattore cingolato e con un retrostante aratro stava creando solchi periferici per delimitare eventuali incendi. In prossimità di un fossato ricoperto di vegetazione il cingolato si è rovesciato, intrappolando l’uomo.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Casoli e di Castel Frentano (Chieti), coordinati dal maggiore Vincenzo Orlando, che stanno ricostruendo le modalità dell’incidente agricolo.

Il pm Serena Rossi ha restituito la salma ai familiari.

De Luca, attuale consigliere comunale a Casoli, lascia la moglie e due figli.

Laureato in Agraria, ha ricoperto anche ruoli di funzionario nel settore Agricoltura della Regione Abruzzo. Cordoglio e dolore sono stati espressi dall’attuale sindaco di Casoli. Massimo Tiberini, suo successore alla guida del paese

IL CORDOGLIO DEL PRIMO CITTADINO DI FOSSACESIA ENRICO DI GIUSEPPANTONIO

“Una disgrazia che mi colpisce profondamente”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, alla notizia della morte in un incidente dell’ex primo cittadino di Casoli, Sergio De Luca. “Ho avuto stretto contatti con lui quand’ero Presidente della Provincia di Chieti e come sindaco – prosegue Di Giuseppantonio -. È stato un amministratote attento, scrupoloso ed attento ai problemi di tutta la comunità. A nome della mia città e dell’amministrazione comunale che guido, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla città di Casoli per questa prematura e tragica scomparsa