CASOLI: TRAGICO INCIDENTE, PERDE LA VITA GIOVANE INFERMIERE MOLISANO

CASOLI – Un infermiere di 27 anni di Agnone (Isernia) è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Casoli, in provincia di Chieti. Il giovane, Mario Scampamorte, si stava recando al lavoro nella Rsa di Casoli quando con la moto è andato a scontrarsi con un’auto.

“Un ragazzo energico, attivo, sorridente alla vita – così lo ricorda il sindaco di Agnone, Daniele Saia – Un infermiere che ha messo a disposizione dei malati Covid tutta la sua professionalità e il suo amore. Il dolore che l’intera comunità prova in questo momento è immenso, inspiegabile. Sono sicuro, però, che le cure e la disponibilità dimostrate da Mario nei confronti dei suoi familiari, dei suoi affetti e dei suoi pazienti resteranno come traccia indelebile, un segno per sempre tangibile del suo impegno per il prossimo”.