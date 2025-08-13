CASOLI: UN NUOVO SITO TURISTICO PER PROMUOVERE IL TERRITORIO

CASOLI – Il Comune di Casoli (Chieti) annuncia il lancio ufficiale di www.scopricasoli.it, il nuovo ed inedito sito turistico dedicato alla valorizzazione delle bellezze storiche, culturali e naturalistiche del territorio, nonché alla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali.

Il portale – si legge in una nota – si inserisce nel processo di innovazione che ha interessato anche la creazione del nuovo sito web istituzionale e dell’app MyCasoli, finanziato dai fondi per la digitalizzazione previsti dal PNRR e gestito da MyCity, la piattaforma multicanale che convoglia tutte le informazioni della Pubblica Amministrazione Locale per fornire una comunicazione completa e trasparente.

“Casoli, riconosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia, ha un ricco e variegato patrimonio da raccontare e da scoprire. Il nuovo sito si propone come una finestra digitale, dove i visitatori potranno approfondire tradizioni, eventi, attrazioni, strutture ricettive ed itinerari immersi nella natura: tutto a portata di clic per una promozione più efficace e dinamica del territorio”, dichiara con orgoglio il primo cittadino, Massimo Tiberini.

“L’attivazione di ScopriCasoli si colloca in continuità con il più ampio programma di valorizzazione del territorio, avviato da questa Amministrazione Comunale con il progetto curato dallo storico casolano Vincenzo Rossetti: “Casoli. La nostra guida per la vostra visita”, che ha visto la realizzazione e l’installazione di targhe turistiche e QR code nei luoghi simbolo del paese. Si tratta di un’iniziativa che unisce passato e presente e guarda alla crescita e allo sviluppo di un turismo consapevole”, commenta l’Assessore, Vincenzo Carafa.

Il portale, facilmente accessibile e di intuitiva navigazione, sarà costantemente aggiornato per offrire un’esperienza esaustiva a quanti vorranno esplorare e conoscere Casoli.