CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L’ABRUZZO, 13 E 14 APRILE EVENTO DIGITALE PER ENTI PUBBLICI

CHIETI – Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Banco di Napoli, lo scorso novembre, hanno siglato l’accordo di collaborazione territoriale grazie al quale è stato aperto un punto informativo presso la sede chietina della Fondazione, all’interno del progetto “Spazio CDP” esteso a diverse altre città italiane.

L’accordo rientra nel progetto di collaborazione tra Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa) e Cassa Depositi e Prestiti e ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza di Cdp sul territorio e la cooperazione con le singole Fondazioni per lo sviluppo di progetti congiunti a beneficio di imprese e enti pubblici locali. Martedì 13 aprile verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Cdp Live https://live.cdp.it/ l’evento digitale “L’impegno di Cdp per l’Abruzzo”, al quale parteciperanno: Rossella Paliotto, presidente Fondazione Banco di Napoli, Vincenzo Di Baldassarre, vicepresidente Fondazione Banco di Napoli, Cristian Virgili, responsabile Gestione e Sviluppo relazioni Pa Centro Italia Cdp, Sara Amabile, assistente Gestione e Sviluppo relazioni Pa Centro Italia Cdp, Matteo Rusciadelli, responsabile Gestione e Sviluppo Relazioni Mid Corporate Centro Sud Cdp, Alberto Castronovo, Gestione e Sviluppo Relazioni Istituzioni Finanziarie Cdp.

Durante l’evento saranno presentati gli strumenti a disposizione di enti pubblici e imprese. Cdp per l’Abruzzo Cassa Depositi e Prestiti, dal 2019 ad oggi, ha supportato 119 enti locali abruzzesi per un totale di oltre 193 milioni di euro di risorse mobilitate e supportato oltre 4.500 imprese, in particolare Pmi, con oltre 237 milioni di euro erogati grazie alla collaborazione con le Istituzioni Finanziarie.