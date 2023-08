CASTALDI (COORDINATORE 5STELLE ABRUZZO): “AL LAVORO PER DARE UNA SVOLTA ALLE REGIONALI 2024”

PESCARA – “La stesura del Programma del MoVimento 5 Stelle Abruzzo, che mira a trovare le soluzioni ai problemi che raccogliamo quotidianamente dagli abruzzesi, è il nostro pilastro. Un pilastro che con grande soddisfazione registriamo essere condiviso da tutte le forze, civiche e politiche, che stanno lavorando per un Patto credibile e vincente per l’Abruzzo”.

Lo afferma Gianluca Castaldi, coordinatore regionale del movimento. “Questo”, prosegue, “ci induce a continuare nel difficile ma proficuo lavoro che le attuali opposizioni in Consiglio Regionale stanno portando avanti insieme. Soluzioni reali alla catastrofe in cui ci ha buttato il centrodestra: in primis in campo sanitario e dell’etica pubblica. Ci conoscete, sull’etica e sul rispetto dei programmi, siamo intransigenti. C’è un rinnovato entusiasmo nella nostra Regione e certamente non saremo noi a sopirlo. Le nostre richieste alle altre forze che insieme a noi si stanno spendendo per dare una svolta in Regione Abruzzo sono poche, semplici: maturità per accettare le proprie differenze, capacità di dare soluzioni realizzabili e pulizia nelle Istituzioni. Posso affermare che ad oggi tutto questo è condiviso”.

“Noi proseguiamo con entusiasmo a lavorare su questo tavolo di speranza per l’Abruzzo e apriremo, subito dopo la sosta feriale, le autocandidature come lo Statuto impone, per dare tempo ai nostri futuri Portavoce di diffondere il lavoro svolto, l’identità 5 Stelle portata sui Tavoli ed entusiasmare ancora una volta il nostro popolo per un reale cambiamento in Regione dove saremo protagonisti di una politica sana e totalmente rivolta alle esigenze della nostra stupenda comunità abruzzese”.