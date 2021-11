CASTEL CASTAGNA: TORNA LA CASA DI BABBO NATALE, INAUGURAZIONE 8 DICEMBRE

Torna casa Babbo Natale, renne, elfi e buca delle lettere Torna casa Babbo Natale, renne, elfi e CASTEL CASTAGNA, – Si riaccendono le luci della Casa di Babbo Natale a Castel Castagna, in provincia di Teramo, uno dei comuni del Consorzio del Bim insistenti sui fiumi Vomano e Tordino.

Dall’8 al 26 dicembre la sesta edizione della manifestazione, già record di presenze, arrivata a richiamare nel piccolo borgo dell’entroterra fino a 50mila visitatori l’anno. Sarà una “special edition” quella 2021, fortemente voluta dall’amministrazione comunale con il sindaco Rosanna De Antoniis, per dare un segnale di ritorno alla normalità e riaccendere la speranza.

“La Casa d Babbo Natale a Castel Castagna è diventata negli anni a pieno titolo un’attrazione di rilevanza extraregionale” ha detto De Antoniis. “Quest’anno sono pervenute già da settembre moltissime richieste e abbiamo voluto, pur tra mille difficoltà organizzative, assicurare l’evento anche per riaccendere la speranza e regalare un momento di spensieratezza ai più piccoli e alle loro famiglie. Naturalmente, per far fronte alle misure di contenimento anti-Covid19, abbiamo dovuto rimodulare la Casa, che come sempre sarà allestita con tutti gli ambienti, incluso il Polo Nord, per un’estensione di oltre 350mq. Tuttavia resta, intatta, la magica atmosfera natalizia della baita, con percorsi raccontati e fiabeschi guidati dagli elfi di Babbo Natale, che intratterranno i bambini con aneddoti, storie e un piccolo souvenir al termine della visita”.

L’8 dicembre, alle ore 17, in occasione dell’inaugurazione alla presenza delle autorità locali, ci saranno anche le vere renne di Babbo Natale, presenti anche in altre date, e saranno distribuiti gadget a tutti i piccoli visitatori. La casa si potrà poi visitare sempre con ingresso gratuito tutti i giorni fino al 26 dicembre dal mercoledì al sabato dalle 15.30-19.30 e la domenica, dalle ore 9.30-12.30 e 15.30-19.30.

Per i visitatori dai 12 anni in su ingresso con green pass. I bambini potranno portare da casa la letterina a Babbo Natale per poi imbucarla in apposite cassette postali all’esterno della baita. La gestione della sicurezza dei visitatori è affidata alla Protezione Civile. Il Consorzio Bim di Teramo e il suo presidente Gabriele Minosse è l’Ente organizzatore.