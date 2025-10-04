CASTEL DEL MONTE: ADDIO A RENATO MUCCIANTE SIMBOLO DELLA TRANSUMANZA. OGGI I FUNERALI

CASTEL DEL MONTE – La comunità di Castel del Monte (L’Aquila) si stringe nel dolore per la scomparsa di Renato Mucciante, figura simbolo della pastorizia locale, venuto a mancare il 2 ottobre scorso all’età di 77 anni. La notizia ha suscitato profonda commozione nel paese, dove l’uomo era conosciuto e stimato per aver dedicato l’intera esistenza all’attività armentizia.

Renato, come riporta il Centro, aveva raccolto l’eredità familiare assieme al fratello Giulio, scomparso nel 2016. Fino ai primi anni Ottanta i due avevano mantenuto viva anche la tradizione transumante, portando le greggi in Puglia lungo i tratturi che da secoli segnano l’identità dell’Abruzzo pastorale.

Un capitolo che si chiuse nel 1982, quando a Castel del Monte furono realizzati i capannoni destinati a ospitare stabilmente gli animali. Da allora, la famiglia Mucciante ha continuato a rappresentare un punto di riferimento per l’intero comparto, resistendo alle difficoltà di un settore sempre più fragile. «Con Renato » ha sottolineato il sindaco Matteo Pastorelli, «Castel del Monte perde un altro testimone autentico della nostra storia. L’attività armentizia, che ancora oggi caratterizza il territorio, è una parte essenziale della nostra identità. La sua scomparsa segna un ulteriore passaggio doloroso, ma la sua dedizione resta un esempio per tutti».

I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa della Madonna del Suffragio, cuore religioso di Castel del Monte.