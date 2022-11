CASTEL DEL MONTE: CONCERTI NEI BORGHI PIU BELLI, DOMANI ESIBIZIONE DI QUATTRO GRUPPI CORALI

L’AQUILA -Iniziata con uno straordinario successo di pubblico lo scorso 30 ottobre a Navelli, prosegue la seconda edizione dei “Concerti corali nei Borghi più belli d’Italia”, un cartellone di eventi che coinvolge località nelle tre regioni Abruzzo, Lazio e Molise, con l’organizzazione delle associazioni corali regionali (Arca, Arcl e Acom) in collaborazione con l’Associazione I Borghi più belli d’Italia.

Il secondo appuntamento corale nella provincia dell’Aquila, promosso dalla Associazione Regionale Cori D’Abruzzo, è in programma domani 5 novembre nel caratteristico borgo di Castel Del Monte, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, la patria dei pastori e delle tradizioni tipiche della cultura di montagna.

Dalle ore 17,30 presso il Palazzetto dello sport, grazie al patrocinio e collaborazione con il Comune di Castel Del Monte, si esibiscono ben 4 formazioni corali provenienti dall’intera regione abruzzese.

Inizia il concerto, per gli onori di casa, l’Associazione Corale Fonte Vetica diretta dal M° Luciano Bologna, segue il Coro Sant’Andrea di Pescara con la direzione del M° Pierpaolo D’Alanno. Terzo in ordine di esecuzione è il Coro “Sa’mmalindine” di San Valentino in Abruzzo Citeriore con la guida del M° Lorenzo D’Emilio. Chiude il concerto la Corale “Il Narciso” di Rocca Di Mezzo diretta dalla Maestra Isabella Aromatario. Ciascuna formazione esegue brani rappresentativi del proprio repertorio.

L’ingresso è libero. Una nuova occasione per vivere i borghi più belli d’Italia attraverso le tante voci della regione abruzzese, ricca di tradizioni, memoria, valori e senso di comunità.