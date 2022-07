CASTEL DEL MONTE: CONDANNATO PER SPACCIO DI DROGA, RINTRACCIATO E ARRESTATO 30ENNE GAMBIANO

CASTEL DEL MONTE – Dovrà scontare una pena residua di oltre due anni di reclusione, poiché riconosciuto colpevole dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della stazione di Castel del Monte (L’Aquila) hanno dato esecuzione all’ordine di esecuzione di una pena detentiva emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, nei confronti di un 30enne, originario del Gambia, irregolare sul territorio italiano.

La condanna, divenuta irrevocabile con sentenza definitiva della Corte di Appello di Roma, riassume più pene concorrenti inflitte dallo stesso tribunale per reati della stessa specie commessi nell’ambito del territorio nazionale.

Il 30enne negli ultimi anni ha vissuto nel piccolo centro dell’Aquilano e dopo l’emissione dell’ordine di esecuzione della pena si era reso irreperibile.

Dopo una breve ma intensa attività di ricerca da parte dei militari, è stato rintracciato e arrestato a Roma, in un centro di permanenza e rimpatrio di Ponte Galeria, dove, in attesa dell’espulsione, era trattenuto sotto uno dei numerosi alias utilizzati proprio per sfuggire ai controlli di polizia.

L’arrestato, prelevato dagli stessi carabinieri incaricati dell’esecuzione, è stato immediatamente trasferito al carcere di Avezzano, dove sconterà la pena della reclusione a poco più di due anni.