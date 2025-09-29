CASTEL DEL MONTE: OMAGGIO AL FOTOGRAFO TEDESCO GREBE PER AVER DIFFUSO CULTURA E BELLEZZE ABRUZZESI

CASTEL DEL MONTE – Domenica 5 ottobre 2025, l’Albergo Parco Gran Sasso, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Castel del Monte (L’Aquila), ha organizzato una giornata di ringraziamento per l’attività svolta da Herbert GREBE, cittadino tedesco, in favore di tutta la Regione Abruzzo.

Herbert GRABE è profondamente legato, da 30 anni, alla nostra Regione. Herbert diffonde con grande cura e passione la cultura e l’economia abruzzese; è inoltre un valente fotografo che con le sue immagini, prevalentemente in bianco e nero, parla di paesaggi ventosi e assolati, di volti scolpiti dalla fatica e dalle intemperie che ben “dipingono” il nostro territorio e la nostra gente d’Abruzzo.

Herbert con le sue foto racconta storie, tramandate dai nostri padri e dai nostri nonni, che si perdono in un mondo arcaico e spesso selvaggio. Volti di vecchi pastori e giovani armentari impegnati a continuare il lavoro e la tradizione dei loro avi. Queste fotografie sono divenute una mostra, “Volti e paesaggi in Abruzzo”, organizzata in Germania. Altra mostra, “I volti dei nostri Pastori”, è proposta in pianta stabile nella Taverna Antica – piazzetta di Santa Caterina – posta nel cuore del borgo medioevale di Castel del Monte nella locanda dove nel Settecento si commerciavano vino, olio, carne. Tra le foto esposte quella dei compianti allevatori Gregorio Rotolo, Giulio Petronio ed uno degli ultimi transumanti castellani Donato Mucciante.

Oltre a tutto ciò Herbert, da 30 anni, quale valente tour-operator, organizza regolarmente viaggi di appassionati tedeschi non solo a Castel del Monte ma su tutto il territorio d’Abruzzo, restando nella nostra Regione per numerosissimi giorni, pernottando nelle strutture alberghiere della nostra Regione, facendo conoscere i ristoranti, organizzando visite nelle nostre cantine ed acquistando i prodotti di nicchia del territorio con particolare riguardo al vino ed all’olio extra vergine di oliva. Si stima che negli ultimi 30 anni Herbert abbia fatto conoscere ed apprezzare l’Abruzzo montano a migliaia di turisti tedeschi, promuovendo la nostra Regione ad ampio spettro.

Nel corso della giornata la Regione Abruzzo, e l’Amministrazione Comunale di Castel del Monte, consegneranno ad Herbert GRABE dei riconoscimenti per l’attività svolta a favore della promozione turistica della nostra Regione.

La giornata sarà articolata con il seguente programma: h. 10:30 – Sala Consiliare Comune di Castel del Monte – Saluti Sindaco di Castel del Monte Dott. Matteo PASTORELLI – Saluti Consigliere Regione Abruzzo Dott. Emiliano DI MATTEO – Saluti del Rappresentante C.R.A.M. (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo) Alessio MONACO Interventi di: – Herbert GRABE – Angela Giuseppina NATALE di Bucchianico amica di Herbert già collaboratrice del Parco Nazionale d’Abruzzo – Mario PELLEGRINI amico di Hebert – Alpinista, naturalista, accompagnatore di media montagna riconosciuto dalla Regione Abruzzo, già nel direttivo del TAM Tutela Ambiente Montano del CAI Regionale, ricercatore zoologico e botanico, giornalista pubblicista in campo naturalistico, fotografo naturalista, autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche e divulgative nel medesimo settore – Prof. Dr. Franco TASSI – già Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo

A seguire alle ore 12.30 nei locali dell’ideatore dell’evento, l’Albergo Parco Gran Sasso, sarà inaugurata la mostra fotografica di Hebert GRABE : l’evento sarà allietato dalle note dei canti folkloristici abruzzesi della Corale Fonte Vetica di Castel del Monte, diretta dal Maestro Luciano BOLOGNA. Al termine ai presenti verrà offerto un rinfresco con i prodotti della terra d’Abruzzo.