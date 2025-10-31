CASTEL DI IERI: AL VIA LA “NOTTE NERA”, UN VIAGGIO TRA MISTERO, NATURA, TRADIZIONE E GASTRONOMIA

CASTEL DI IERI – Sabato 1 novembre 2025, Castel di Ieri (L’Aquila) ospiterà la decima edizione della Notte Nera, Festival di Capetempe d’Abruzzo, nel centro storico del borgo che aprirà le cantine ad artigiani, mostre e produzioni locali.

Il programma prende il via alle ore 15:00 con la passeggiata naturalistica “I colori dell’autunno”, guidata da Daniela Di Bartolo a cura di Officine Sperimentali, per scoprire le sfumature del paesaggio interno. A seguire, dalle ore 16:00, Michela Fabrizi condurrà il pubblico in un “Tour da Paura” tra le vie del borgo.

Dalle 17:00 partirà l’intrattenimento per bambini a cura “dell’allegra brigata” con burattini e giocolieri.

Dalle 19:30 alle 21:00, il cielo sopra Castel di Ieri sarà protagonista grazie all’osservazione astronomica curata dal Circolo Astrofili di Trezzano dalla Torre Medievale.

La serata proseguirà con il concerto del gruppo Fus Roh Dah alle ore 20:30 e culminerà alle 23:00 con il DJ set di Givspel e il Cocktail Party in collaborazione con il team della Cantina dei Colangelo.

Sarà possibile visitare la torre medievale, mostre, attività di cultura immersiva con visori 3D – Link per prenotare la cultura immersiva: https://www.culturaimmersiva.it/casteldiieri/

Non mancheranno le delizie gastronomiche: pizza cotta nel forno a legna arte del Forno Fabrizi, castagne, panini con porchetta, zuppa di zucca, fagioli e vin brulé, per un’autentica festa dei sapori autunnali. Ci saranno vini della cantina Frentana, Di Sipio e Cerretano.

L’evento è promosso dalla Pro Loco Castel di Ieri, con il patrocinio del Comune e il sostegno di numerose realtà locali. Per informazioni e prenotazioni: 350 5949184 – prolocolatorre@gmail.com

