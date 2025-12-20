CASTEL DI IERI: AL VIA TOUR NATALIZI GUIDATI TRA STORIA, PAESAGGI E SPIRITUALITA’

CASTEL DI IERI – La magia del Natale arriva a Castel di Ieri (L’Aquila) con i Tour Natalizi 2025, nei giorni 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 29 dicembre, con partenze previste alle ore 9:30 e alle 15:00. Sarà un’esperienza immersiva tra storia, spiritualità e paesaggi incantati, organizzata dalla Pro Loco “La Torre”. I tour guidati condurranno i visitatori (si accettano anche i gruppi) alla scoperta di tre luoghi simbolo del territorio: la Torre medievale, il Tempio Italico e l’Eremo della Madonna di Pietrabona.

Un’occasione unica per vivere il borgo in veste invernale e atmosfere suggestive, all’insegna del turismo responsabile e sostenibile. Sui socialmaggiori dettagli sui siti turistici da visitare : fb: Proloco “la torre”- Castel di Ieri e IG:proloco_latorre_casteldiieri La prenotazione è obbligatoria al numero +39 350 5949184.