CASTEL DI IERI: IL LIBRO “BRASILE ADRIATICO” DI ROCCO SUR D’ALESSANDRO AL CENTRO DI UN INCONTRO

CASTEL DI IERI – Domenica 13 luglio alle ore 17:00, a Castel di Ieri (presso l’edificio NZEB “Lupo De Ildegeri”, Via Sanguineto), prende vita “Coast To Interior”, una nuova tappa di connessione culturale tra il litorale abruzzese e l’entroterra.

Protagonista dell’incontro è la presentazione del libro Brasile Adriatico di Rocco Sur D’Alessandro, un viaggio letterario che intreccia miti, leggende e paesaggi della Costa dei Trabocchi con le atmosfere poetiche del realismo magico latinoamericano.

L’evento sarà presentato dal Sindaco di Castel di Ieri (L’Aquila) Fernando Fabrizio, a seguire Michela Fabrizi dialoga con l’autore per poi aprire uno spazio di confronto aperto su temi identitari e turistici. L’evento vedrà partecipi anche Massimiliano Monetti, presidente di BorghiIn rete d’imprese d’Abruzzo e Tiziana Taucci, presidente dell’associazione Cuore dei confini.

Il libro, già apprezzato per lo stile evocativo e l’approccio visionario al paesaggio abruzzese, sarà il punto di partenza per un dibattito condiviso per parlare del viaggio, in chiave sostenibile e responsabile, come è nello stile dell’autore e del suo progetto Vitamina Project, e del collegamento turistico tra costa ed entroterra come traiettoria culturale da sviluppare.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per info 346.3207741 e aggiornamenti su discover-casteldieri.it.