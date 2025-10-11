CASTEL DI IERI: PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA DI COMUNITA’ L’INCONTRO

L’AQUILA – A Castel di Ieri, in provincia dell’Aquila, nasce una nuova Cooperativa di Comunità, “L’Incontro”.

La presentazione ufficiale – viene annunciato in una nota – è prevista domani, domenica 12 ottobre, alle ore 17, presso la sala Nzep “Lupo De Ildegeri” , in Via Sanguineto, alla presenza del sindaco Fernando Fabrizio, di Massimiliano Monetti, presidente BorghiIN – Rete d’Imprese d’Abruzzo, interverranno poi i rappresentati delle cooperative di comunità: Michela Fabrizi, presidente Cooperativa di Comunità “L’Incontro”, Massimo Pedone, presidente Cooperativa “Cuore delle Valli” di Tione degli Abruzzi, Tiziana Taucci, Cooperativa “Vallis Regia” di Barrea.

“I temi al centro dell’incontro viene spiegato – saranno il ruolo delle cooperative di comunità nello sviluppo locale, i modelli di economia collaborativa e rigenerazione territoriale, le esperienze a confronto tra borghi dell’entroterra abruzzese”.

“L’incontro sarà anche l’occasione per presentare le prime azioni concrete della cooperativa, che punta a coinvolgere cittadini, associazioni e imprese in un percorso partecipativo e sostenibile”, conclude la nota.