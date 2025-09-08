CASTEL DI SANGRO: 14ENNE TROVATA SEMINUDA DURANTE IL “SEPTEMBER FEST”, INDAGANO I CARABINIERI

CASTEL DI SANGRO – Una 14enne è stata trovata ieri a terra, seminuda, nei pressi del Palasport, dove moltissime persone si erano radunate per il September Fes a Castel di Sangro (L’Aquila). La ragazzina, residente nel chietino, è stata soccorsa da una signora e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona (L’Aquila). La giovane è stata ricoverata in codice rosa in quanto forse vittima di abusi e potrebbe anche aver ingerito alcol.

La minorenne non riferito nulla di particolarmente rilevante e ora della vicenda si stanno occupando i carabinieri della locale stazione.

Nella stessa sera i carabinieri hanno dovuto sedare una rissa tra diverse persone dopo la quale un uomo è stato medicato all’ospedale castellano.