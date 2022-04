CASTEL DI SANGRO: ACCADEMIA NIKO ROMITO, APERTE ISCRIZIONI 18° CORSO DI CUCINA

CASTEL DI SANGRO – “Un approdo sicuro nel mondo del lavoro dopo 12 mesi di studio e di tirocinio e un’intensa immersione nel futuro della ristorazione”.

È quanto offre il 18° corso di cucina professionale promosso dall’Accademia Niko Romito, la scuola di alta cucina che lo chef tre stelle ha creato nel 2011 in un ex monastero a Castel di Sangro (AQ), dove hanno sede il ristorante Reale, il boutique hotel Casadonna e appunto l’Accademia.

Alle selezioni possono partecipare aspiranti cuochi di età compresa tra i 18 e i 35 anni. L’accesso al corso è consentito a un numero massimo di 16 persone. Non è richiesto il diploma di scuola alberghiera: ciò che si chiede agli allievi è un titolo di scuola secondaria, una forte motivazione e una grande passione per la cucina.

Le lezioni si svolgono per sei mesi in Accademia e nel ristorante didattico Spazio di Rivisondoli, mentre gli altri sei mesi di tirocinio si portano a termine nei ristoranti Spazio di Roma e Milano, nello stesso Reale di Castel di Sangro o in altri ristoranti stellati connessi con l’Accademia Niko Romito.

Chef stellati, professori universitari, esperti del settore Ho.Re.Ca. e rinomati professionisti compongono il corpo docente. Le lezioni teoriche e pratiche vengono accompagnate da visite didattiche e incontri con produttori di eccellenze agroalimentari.

Previste agevolazioni per gli allievi selezionati: grazie a una convenzione con la Banca di Credito Cooperativo di Roma, l’intera somma dell’iscrizione può essere anticipata dall’istituto di credito, e poi rimborsata dall’allievo in piccole rate mensili dopo il superamento dell’esame finale.

L’Accademia rilascia un Attestato di Frequenza con voto finale, l’attestato Sian per la corretta manipolazione degli alimenti e di Formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La scuola è sede formativa accreditata per l’Alta Formazione dalla Regione Abruzzo. Dal 2011 ad oggi l’Accademia Niko Romito ha formato 291 giovani cuochi. Tutti attualmente risultano occupati, e 40 di questi hanno aperto un’attività propria.