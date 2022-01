CASTEL DI SANGRO: ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI, EVITA CARCERE PERCHE’ POSITIVO

SULMONA – Viene arrestato per maltrattamenti alla moglie e durante la convalida dell’arresto si sente male e finisce in ospedale. Dagli esami risulta positivo al covid e dagli arresti in carcere passa a quelli domiciliari.

Protagonista della vicenda un uomo di 51 anni residente a Castel di Sangro (L’Aquila).

L’uomo era stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Sulmona, Stefano Iafolla, per maltrattamenti in famiglia.

Giovedì scorso un nuovo episodio e dopo l’intervento dei carabinieri l’uomo è stato arrestato in flagranza. Nell’udienza con rito direttissimo l’avvocato Fernando Buzzelli ha chiesto e ottenuto i termini a difesa. L’arresto è stato convalidato dal giudice Marta Sarnelli. Portato in caserma l’uomo avrebbe accusato un malore e chiesto le cure ospedaliere, mentre gli operatori stavano cercando un istituto di pena disponibile per l’esecuzione della custodia cautelare in carcere. Nell’ospedale di Castel di Sangro si è scoperto che il 51enne era positivo al covid. Da qui la decisione di applicare la misura cautelare alternativa dei domiciliari in un’altra abitazione.