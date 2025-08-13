CASTEL DI SANGRO: BIGLIETTI FALSI PER IL NAPOLI, INDAGA LA PROCURA

CASTEL DI SANGRO – Biglietti falsi esibiti da una decina di tifosi ignari al momento dell’ingresso allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro (L’Aquila), in occasione della prima partita amichevole del ritiro precampionato del Napoli Calcio.

A scoprire l’irregolarità è stata la Guardia di finanza di Sulmona nel corso di un controllo mirato all’ingresso dell’impianto sportivo.

Il sistema di verifica elettronica – riporta Il Centro – ha rilevato anomalie che hanno spinto le fiamme gialle ad approfondire gli accertamenti, portando al sequestro immediato dei titoli di accesso falsificati.

La truffa è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Sulmona, che ha aperto un fascicolo per indagare sull’origine dei pass contraffatti e sull’eventuale esistenza di una rete di distribuzione più ampia.

L’ipotesi è che i biglietti siano stati messi in circolazione attraverso canali non ufficiali, approfittando della grande affluenza di pubblico e dell’interesse mediatico che ogni anno accompagna il ritiro estivo dei partenopei. A confermare la falsità dei biglietti è stato anche il servizio vendite del Calcio Napoli, che in sinergia con gli uffici legale e tecnico del club ha collaborato con le autorità per individuare i titoli non validi.