CASTEL DI SANGRO: CONTROLLI STRADALI, 30 SANZIONI E UNA DENUNCIA PER POSSESSO DI HASHISH

CASTEL DI SANGRO – Oltre 30 sono state le sanzioni contestate direttamente agli utenti della strada, tra motociclisti, automobilisti e camperisti, per diverse violazioni delle norme che regolano la circolazione stradale. In totale, 30 il numero dei punti decurtati dalle “riserve” in possesso dei trasgressori multati, uno dei quali ha ricevuto la sanzione accessoria del ritiro patente scaduta di validità.

Questo il bilancio dell’azione di vigilanza intrapresa dalle 9 stazioni dipendenti la compagnia dei carabinieri nell’Alto Sangro, a cui si aggiunge quella svolta dal nucleo operativo e radiomobile, che copre l’arco delle 24 ore, e che ha fatto registrare risultati positivi sotto il profilo della sicurezza, soprattutto quella stradale.

Più nel dettaglio, oltre 35 le pattuglie impiegate, che hanno filtrato i tanti veicoli in transito sulle vie di comunicazione del comprensorio montano. Più di 400 i mezzi selezionati per il controllo e 651 le persone identificate.

Inoltre, una delle persone controllate è stata trovata in possesso di un modico quantitativo di hashish e per questo segnalato alle competenti autorità.

Sottoposti a controllo amministrativo anche alcune decine di esercizi di pubblico ritrovo.

Tenuto conto di tutte le violazioni riscontrate, sono state comminate sanzioni per un importo complessivo che supera i 5.000 euro.