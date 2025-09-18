CASTEL DI SANGRO: DANNEGGIA AUTO, AGGREDISCE PASSANTI E CARABINIERI, ARRESTATO 24ENNE

L’AQUILA – Notte di follia terminata nel carcere di Sulmona in attesa dell’udienza di convalida per un 24enne tunisino.

Nella notte a Castel di Sangro il giovane, in stato alterato, ha danneggiato quattro autovetture in sosta con calci e pugni, ha poi aggredito due cittadini che passano di lì e che avevano provato a farlo desistere dall’insano gesto. Non solo: ha anche aggredito i Carabinieri subito accorsi.

Per questo, su disposizione della Procura della Repubblica di Sulmona, è stato arrestato in flagranza di reato e rinchiuso in carcere.