CASTEL DI SANGRO: DOMANI VISITA ISPETTIVA DI MARIANI E MARINELLI IN OSPEDALE

CASTEL DI SANGRO – Domani mattina, domenica 23 marzo alle ore 10:30, il Presidente della Commissione Vigilanza in Consiglio Regionale Sandro Mariani, accompagnato dal Segretario regionale del Partito Democratico Daniele Marinelli, si recherà in visita ispettiva presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Castel di Sangro (L’Aquila). L’annuncio in una nota di Mariani.

