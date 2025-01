CASTEL DI SANGRO: E’ SCOMPARSO A 77 ANNI EX ASSESSORE CLAUDIO BUZZELLI, IL CORDOGLIO DELLA POLITICA

L’AQUILA – La comunità di Castel di Sangro è in lutto per la scomparsa di Claudio Buzzelli, ex assessore comunale, venuto a mancare all’età di 77 anni. A darne notizia è stato il sindaco Angelo Caruso, che ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio sui social.

“Con profonda commozione ho appreso della scomparsa di Claudio Buzzelli, per il popolo castellano Gasperino. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento per tutti coloro che credono nei valori dell’unità nazionale. La sua coerenza, la sua passione, la sua dedizione alla cosa pubblica, la sua abnegazione alla politica sono state un esempio per le nuove generazioni. I suoi insegnamenti continueranno a guidarci nel nostro impegno per il bene comune. Alla sua famiglia porgo le mie più sincere condoglianze”, ha scritto il primo cittadino.

“Esprimo il profondo cordoglio per la scomparsa di Claudio Buzzelli, un uomo, ancor prima che un politico, che a Castel di Sangro e nel territorio circostante ha saputo divulgare la passione per valori della nostra terra. Tra i primi a credere nel progetto di Fratelli d’Italia lascia, oltre a tanti ricordi, un esempio che sarà traccia per le nuove generazioni”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Con la scomparsa di Claudio Buzzelli la nostra comunità politica e l’intera città di Castel di Sangro perdono un punto di riferimento importante. Animato da straordinaria passione e da una coerenza oggi sempre più rara in politica, Gasperino, come veniva affettuosamente chiamato da chi gli voleva bene, è stato per tutti noi un esempio di come si debba approcciare alla gestione della cosa pubblica, con abnegazione e dedizione e profondo rispetto delle istituzioni. Oggi, mi piace pensare che stia rincontrando un altro grande pilastro della destra castellana come Lillino Ranieri. Invio alla famiglia di Claudio i miei sentimenti di più profondo cordoglio, convinto che insieme sapremo mantenerne viva la memoria”, è il messaggio di Pierluigi Biondi, responsabile nazionale del Dipartimento coordinamento autonomie locali di Fratelli d’Italia e sindaco dell’Aquila.

“Con profonda commozione esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Claudio Buzzelli, figura che ha saputo incarnare i valori più autentici delle nostre aree interne, delle nostre aree montane. Perdiamo un amico, una persona per bene, un amministratore innamorato della nostra terra. A Castel di Sangro e nell’intero territorio, è stato un punto di riferimento, promuovendo con passione i principi che ci uniscono. Tra i primi sostenitori del progetto di Fratelli d’Italia, lascia un’eredità morale e un esempio che continueranno a ispirare le future generazioni”, lo ha dichiarato il senatore Guido Quintino Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio al Senato.