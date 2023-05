CASTEL DI SANGRO – “Sembra ancora un sogno, ma con quello che sta succedendo nella vicina Napoli la consapevolezza di festeggiare lo scudetto a è oramai acquisita, tanto che il clima di entusiasmo alle stelle. Per l’accoglienza della squadra la città si colorerà di azzurro e sarà allietata con grandi eventi”.

Grande entusiasmo a Castel di Sangro, dove il sindaco Angelo Caruso, che è anche presidente della Provincia dell’Aquila, prepara i cittadini ai festeggiamenti dopo l’arrivo dell’atteso momento per il Napoli, campione d’Italia per la terza volta nella sua storia.

Il Napoli è dovuto arrivare fino a Udine per mettere il sigillo ad una stagione mirabolante, straordinaria, conquistando contro l’Udinese, e non senza fatica, il punto decisivo, a cinque giornate dal termine.

E a Castel di Sangro, dove il Napoli tornerà di nuovo per il ritiro precampionato, tra fine luglio ed inizio agosto, per festeggiare il titolo ci sarà anche un concerto di Gigi D’Alessio, probabilmente il 5 agosto, come annunciato nei giorni scorsi dallo stesso Caruso.

“C’è anche un pizzico d’Abruzzo nella vittoria del Napoli. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha reso vincente anche la nostra regione grazie alla proficua collaborazione avviata con il Napoli calcio e a una promozione del nostro territorio che sta dando un eccellente ritorno economico, come ribadito anche dalla Corte dei Conti”, commenta il capogruppo di FdI in Consiglio regionale d‘Abruzzo, Massimo Verrecchia.

“Una scelta vincente, da campioni d’Italia. Il presidente Aurelio De Laurentiis, non a caso, aveva ragione nel sottolineare che ‘questa regione è una grande scoperta, qui da voi c’è tanta qualità. Auguri di cuore ai nuovi Campioni d’Italia e a tutti i tifosi, li aspettiamo come ogni anno in terra d’Abruzzo per festeggiarli”.