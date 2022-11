CASTEL DI SANGRO: GIOVEDI’ EVENTO “NOTE A COLORI” AL CENTRO POLIFUNZIONALE

CASTEL DI SANGRO – “Un’occasione dedicata ai nostri ragazzi e che avrà luogo a poche ore dalla Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dobbiamo garantire opportunità concrete ai nostri giovani, i progetti educativi sono fondamentali per condurli verso una graduale autonomia, non lasciando indietro nessuno”.

Così il sindaco Angelo Caruso in merito all’evento “Note a colori”, che si svolgerà giovedì 17 novembre presso il Centro Polifunzionale di Castel di Sangro (L’Aquila).

La kermesse avrà inizio alle 17.30 con i saluti del primo cittadino, dell’assessore comunale alle Politiche Sociali Raffaella Dell’Erede e del presidente della cooperativa “Teniamoci per Mano” Massimo Scagliarini.

Alle 18, si legge in una nota, sarà illustrato il progetto comunale Sai MSNA, successivamente è prevista l’esibizione dei giovani ospiti della comunità “Stella del mattino” in collaborazione con l’orchestra ed il coro dell’I.I.S.S.”Patini – Liberatore di Castel di Sangro e dell’ IPSSEOA “De Panfilis” di Roccaraso diretti dal maestro Francesco Mammola e infine alle 18.30 la performance canora della giovane promessa della musica italiana Francesco Scagliarini.

“L’amministrazione comunale di Castel di Sangro – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Raffaella Dell’Erede – vuole essere davvero inclusiva garantendo l’attuazione di percorsi tracciabili per persone in grave e reale difficoltà. Dare una possibilità di futuro a coloro che, per luogo o condizioni di nascita, non lo avrebbero, è un dovere morale oltre che civico”.