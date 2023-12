CASTEL DI SANGRO, GRANDE SPETTACOLO ALL’ACCENSIONE DELLE LUMINARIE IN PIAZZA PLEBISCITO

CASTEL DI SANGRO – “Un’inaugurazione in grande stile per quello che è stato definito il più bel villaggio di Natale, caratterizzato dalle affascinanti luminarie, dai mercatini e dalla galleria per i più piccini allestita all’interno del locale polifunzionale della piazza”.

Nel pomeriggio di ieri a Castel di Sangro (L’Aquila), allo scoccare delle 17.30, è partito il countdown per le accensioni delle luminarie in Piazza Plebiscito seguito da uno spettacolo piromusicale eseguito dalla Pyrofantasy Fireworks di Vasto. La durata e la suggestione dei fuochi a ritmo di musica hanno stregato la folla accorsa per l’evento.

Il sindaco Angelo Caruso dichiara in una nota: “è stata un forte emozione aver assistito all’unanime compiacimento della gente che si è persino commossa per la suggestione dello spettacolo”.