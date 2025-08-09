CASTEL DI SANGRO: IL NAPOLI SI PRESENTA, GRANDE FESTA, CONTE, “GIOCHIAMO CON LA VOSTRA PASSIONE”

CASTEL DI SANGRO – Grande festa e bagno di folla ieri aper Antonio Conte e per il suo Napoli a Castel di Sangro, sede del ritiro dei campioni d’Italia salutati da 10mila tifosi e spettatori che hanno ascoltato a piazza del Plebiscito le parole pronunciate dal tecnico e dal capitano Giovanni Di Lorenzo.

Grandi emozioni per i fuochi di artificio con colonna sonora del “O’ surdato ‘nnammurato”, scritta dal poeta Aniello Califano e lanciata da Giuseppe Godono, che la incise nel 1919

Al termine dell’incontro Di Lorenzo e compagni hanno alzato la coppa dello scudetto tra gli applausi dei tifosi. Non c’era Giacomo Raspadori, ormai dell’Atletico Madrid, per 25 milioni di euro bonus compresi.

“Noi non finiremo mai di ringraziarvi per la passione e l’entusiasmo che ci trasmettete. Portiamo questo in campo sapendo di dover dimostrare di poter giocare con la vostra passione”, ha detto Conte.

Ha aggiunto Di Lorenzo: “A Castel di Sangro sentiamo entusiasmo, è giusto presentarci qui dove si respira la gioia che per noi, e soprattutto per i nuovi compagni di squadra, fa bene”.

In prima fila, ovviamente in sindaco di Castel di sangro, Angelo Caruso, che è anche presidente della Provincia dell’Aquila.

“Salutiamo questo meraviglioso pubblico – ha detto sul palco -, ma salutiamo soprattutto questi grandi campioni che la città di Castel di Sangro ha adottato, E gli ha portato fortuna e speriamo che continuerà a farlo. Vi vogliamo bene, e vi esprimiamo tutto l’affetto. Davanti avete impegni nazionali e internazionali. Forza ragazzi, siete i nostri eroi, portate in questo momento la bandiera dell’Italia”.

L’evento è stato organizzato nell’ambito delle iniziative legate alla permanenza della formazione azzurra. Sul palco, i calciatori e il mister hanno salutato i tifosi, con il calore del pubblico delle grandi occasioni. A chiudere la serata, dopo lo spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo di piazza Plebiscito, il dj set di Daniele “Decibel” Bellini, speaker e voce allo stadio partenopeo.

Il ritiro del Napoli proseguirà nei prossimi giorni con allenamenti aperti e altre iniziative. Intanto cresce l’attesa per la partita di questa sera, alle 19 allo stadio “Patini”, già sold out da settimane, in cui il Napoli sfiderà il Girona.

