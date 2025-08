CASTEL DI SANGRO: IN CINQUEMILA IN PIAZZA PER L’INCONTRO CON I GIOCATORI AZZURRI

CASTEL DI SANGRO – Cinquemila persone hanno affollato ieri sera Piazza del Plebiscito a Castel di Sangro (L’Aquila) per l’incontro con i giocatori del Napoli in ritiro nella città abruzzese: Sam Beukema, Lorenzo Lucca, Amir Rrahmani e Luca Marianucci hanno risposto alle domande dei tifosi, in un clima di entusiasmo e partecipazione.

All’evento, presentato dallo speaker ufficiale del Napoli, Daniele “Decibel” Bellini, hanno partecipato tra gli altri l’europarlamentare Alessandro Ruotolo, il presidente della Fondazione Magna Carta, Gaetano Quagliariello, e lo scrittore e autore televisivo italiano Maurizio di Giovanni.

“È stato emozionante vedere la piazza gremita di famiglie e tifosi in un’atmosfera di festa – dichiara in una nota il sindaco Angelo Caruso – Anche quest’anno l’evento ha attratto migliaia di tifosi, appassionati e simpatizzanti”.

Intanto oggi, alle 11 al Palasport di Castel di Sangro, sarà presentato il francobollo dedicato al Napoli campione d’Italia 2024/2025, con svelamento della gigantografia e annullo filatelico speciale.

Attesi il sottosegretario Fausta Bergamotto e rappresentanti della Regione Abruzzo e di Poste Italiane. Non sarà presente il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis, per impegni di lavoro.