CASTEL DI SANGRO IN ROSA PER IL GIRO D’ITALIA: CARUSO, “UNA PARTENZA MEMORABILE”

CASTEL DI SANGRO – “Una partenza memorabile, accompagnata da un entusiasmo travolgente, in un clima di festa, tra musica, divertimento e sport: oggi Castel di Sangro ha dato ufficialmente il via alla settima tappa del Giro d’Italia, accogliendo migliaia di persone accorse per celebrare questo momento straordinario”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, intervenendo all’apertura ufficiale della settima tappa.

A condividere il momento anche l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, che insieme al sindaco Caruso ha dato il via ufficiale alla tappa.

“È un orgoglio essere qui oggi – ha dichiarato Quaglieri – e poter affermare che l’Abruzzo è pienamente all’altezza di ospitare manifestazioni di respiro internazionale. Castel di Sangro ha dimostrato la sua centralità. Lo sport è anche promozione del territorio e questo evento straordinario lo dimostra. Continueremo a sostenere le manifestazioni che uniscono sport, identità e sviluppo”.

Caruso ha sottolineato come il territorio sia stato completamente avvolto dal calore e dall’energia della carovana rosa.

“Castel di Sangro – ha affermato – si conferma ancora una volta crocevia strategico e simbolico del Giro: non solo punto di partenza, ma fulcro di narrazione, identità e passione sportiva. Abbiamo vissuto una giornata che resterà nella memoria collettiva di questa comunità”.

Il percorso della tappa, lungo 168 chilometri, con arrivo a Tagliacozzo (L’Aquila), attraversa luoghi simbolo della provincia aquilana e dell’Abruzzo interno come Roccaraso e Sulmona, offrendo un racconto autentico dell’entroterra abruzzese.

“Già nella serata di ieri, con la Notte Rosa, si respirava un’atmosfera straordinaria – ha proseguito Caruso – tantissime persone in strada, attività coinvolte, musica, luci ed entusiasmo. Un’anteprima che ha trasformato un evento sportivo in un’occasione di promozione concreta per l’intero comprensorio”.

Il primo cittadino ha voluto infine ringraziare tutte le componenti che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: “Il Giro è una vetrina internazionale e oggi abbiamo mostrato al mondo il volto dell’Abruzzo. Ringrazio tutte le forze impegnate, dalla logistica alla sicurezza, fino ai volontari: questa giornata è il frutto di un grande lavoro di squadra”.