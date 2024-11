CASTEL DI SANGRO: INAUGURATA LA NUOVA PISCINA COMUNALE, “SEMPRE PIU’ CITTA’ DELLO SPORT”

CASTEL DI SANGRO – Pubblico delle grandi occasioni questa mattina a Castel di Sangro (L’Aquila) per l’inaugurazione della nuova piscina comunale, che sorge all’interno di un complesso sportivo moderno, sostenibile e all’avanguardia.

Un impianto da cinquemila metri quadrati, auto-alimentato grazie a quasi 300 moduli fotovoltaici installati sulla copertura della struttura.

Il complesso è dotato di due vasche per le attività acquatiche, di cui una semiolimpionica (12×25 metri), che offre la possibilità di ospitare eventi agonistici di caratura nazionale, e una dedicata ai bambini e alle persone con disabilità (12×9 metri).

Una giornata all’insegna dello sport e della socialità a cui ha partecipato coralmente l’intera comunità.

“Oggi abbiamo segnato un passo ulteriore nel percorso già avviato per fare della Città di Castel di Sangro un polo di eccellenza nazionale, un punto di riferimento per lo sviluppo del turismo sportivo”, ha dichiarato il primo cittadino di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso.

Al taglio del nastro hanno partecipato, oltre alle autorità civili e militari, personalità di spicco del mondo dello sport e dello spettacolo: il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, allenatore della Nazionale A di Calcio ed ex del Napoli nell’anno della vittoria del Campionato, il dirigente sportivo e presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Figc), Gabriele Gravina, ex nuotatore italiano e campione olimpico a Sydney Massimiliano Rosolino, il Ct della nazionale di Nuoto, Cesare Butini, il presidente Federazione italiana nuoto (Fin), Paolo Barelli, e il noto autore e conduttore televisivo Paolo Bonolis, co-fondatore dell’associazione “Adotta un Angelo”, testimonial all’evento per la posa della prima pietra per la predisposizione dell’impianto per le persone con disabilità.

Tanti anche i rappresentanti del mondo della politica: i senatori di Fratelli d’Italia Guido Quintino Liris ed Etel Sigismondi, il deputato del Pd ed ex governatore abruzzese Luciano D’Alfonso, il deputato della Lega Alberto Bagnai, l’assessore regionale di Fd’I Mario Quaglieri e il vicepresidente della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi, oltre ai sindaci dell’intero comprensorio.

Il primo cittadino, nel ringraziare tutte le figure professionali che hanno collaborato per la realizzazione dell’impianto, ha sottolineato l’importanza di questa nuova infrastruttura per la crescita del territorio, non solo da un punto di vista sportivo, ma anche quale volano per il turismo. “Questo impianto è un importante investimento per tutta la comunità, poiché rappresenta una nuova opportunità in termini di socialità, di valorizzazione e sviluppo del nostro territorio – ha spiegato il sindaco Caruso – Con questa inaugurazione Castel di Sangro è sempre più Città dello Sport”.

L’intero intervento, finanziato per otto milioni di euro nell’ambito del programma “Masterplan Abruzzo”, e per un importo complessivo di nove milioni, è stato realizzato dall’Associazione temporanea di imprese Mic Srl di Pescara e l’impresa Ricci Guido Srl di Castel di Sangro.

Scendendo nel dettaglio della struttura, il primo piano è destinato alle attività principali della piscina e ospita la reception-hall, la direzione, il bar-ristoro e la sala riunioni, mentre all’esterno vi è l’area solarium.

La struttura, considerata altamente tecnologica, è dotata anche di un impianto domotico per la gestione dell’illuminazione, dell’impianto di climatizzazione ingresso-bar, dell’allarme per gli impianti elettrici e per il mantenimento delle condizioni termiche delle piscine.

Tutti i consumi energetici possono essere inoltre monitorati e visibili su monitor Tv. Al secondo piano vi sono poi le tribune, in grado di ospitare circa 200 spettatori, una palestra con annessi spogliatoi e una sala polifunzionale.

Grande attenzione poi al tema dell’accessibilità: la struttura è infatti dotata di rampe e infrastrutture dedicate a persone con disabilità, che avranno anche postazioni a loro dedicate in tribuna.