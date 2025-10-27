CASTEL DI SANGRO: INAUGURATO IL NUOVO UFFICIO DI PROSSIMITA’. CARUSO, “UN PASSO IMPORTANTE”

CASTEL DI SANGRO – È stato inaugurato questa mattina a Castel di Sangro (L’Aquila) il nuovo Ufficio di Prossimità, uno spazio pensato per rendere la giustizia più accessibile e vicina ai cittadini. Alla cerimonia di apertura erano presenti il presidente del Tribunale Pierfilippo Mazzagreco, il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, il maresciallo capo dei Carabinieri Umberto Massimo Cicone, insieme al personale che opererà nella struttura.

“L’apertura dell’Ufficio rappresenta un passo importante verso una giustizia più moderna e inclusiva, dopo la riforma della geografia giudiziaria del 2012 che aveva portato alla chiusura di diverse sedi distaccate – ha sottolineato nel corso della cerimonia il primo cittadino – L’obiettivo è ridurre la distanza tra cittadini e istituzioni, offrendo servizi fondamentali direttamente sul territorio. Un risultato davvero importante raggiunto grazie alla collaborazione con la Regione Abruzzo e grazie all’attenzione del governatore Marco Marsilio e dell’assessore regionale Roberto Santangelo“.

Il presidente Mazzagreco ha rimarcato “l’importanza del progetto come strumento di equità e di vicinanza alle persone”. Il sindaco Caruso ha inoltre espresso soddisfazione per la collaborazione tra Regione, enti locali e Ministero della Giustizia, evidenziando come “l’iniziativa risponda ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione”.

Nel dettaglio, l’Ufficio offrirà assistenza per l’amministrazione di sostegno, per le richieste di autorizzazione al giudice tutelare, la compilazione della modulistica giudiziaria e la consulenza sugli istituti di protezione giuridica, come tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, oltre a supportare le pratiche di volontaria giurisdizione che non richiedono l’intervento di un avvocato.

I dipendenti dell’Ufficio hanno manifestato entusiasmo e disponibilità nel “garantire un servizio efficiente e vicino alle esigenze del territorio”. “La giustizia è sempre più vicina ai cittadini. Con questa apertura, Castel di Sangro si dota di un nuovo presidio di legalità, un ponte tra giustizia e comunità”, ha concluso Caruso.