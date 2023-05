CASTEL DI SANGRO: LAUREA CON LODE IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE PER VINCENZO CINOTTI

CASTEL DI SANGRO – Laurea con lode in Ingegneria aerospaziale al Politecnico di Torino per Vincenzo Cinotti, classe ’98, di Castel di Sangro, conseguita al termine di un percorso dal carattere internazionale arricchito da un anno di studi – il secondo di laurea magistrale – alla Delft University of Technology in Olanda, dove si è specializzato principalmente in applicazioni spaziali, anche prendendo parte all’attività del team studentesco locale Lunar Zebro, che ha l’ambizioso obiettivo di costruire ed inviare un piccolo rover sulla superficie lunare.

Già premiato per meriti scolastici dal Presidente Sergio Mattarella nel novembre 2017 come “Alfiere del Lavoro”, durante gli anni della laurea triennale Vincenzo ha preso parte al “Percorso Talenti del Politecnico di Torino”, un periodo triennale di potenziamento multi-disciplinare rivolto ai migliori 200 studenti di ogni annata.

Ha concluso il suo percorso di laurea magistrale con una tesi in collaborazione con la “Thales Alenia Space”, azienda leader su diversi fronti nel campo dell’ingegneria spaziale, oggi impegnata anche nello sviluppo di alcuni moduli per la futura stazione lunare Gateway, nell’ambito del programma NASA Artemis.

Questa stazione spaziale orbitante, che prevederà la possibilità di visite da parte di astronauti, ha l’obiettivo di consentire attività di ricerca fondamentali in vista di future campagne di esplorazione umana della Luna e di Marte.

Nella sede di Torino, Vincenzo si è occupato dello studio di sistema di una cover termica, con l’obiettivo di limitare la dissipazione di calore di uno di questi moduli durante il suo trasferimento verso l’orbita lunare di destinazione.

Nel lavoro multidisciplinare di sintesi tra le esigenze, spesso contrastanti, delle diverse specialità tecniche coinvolte nella progettazione, si è anche occupato dello svolgimento di simulazioni termiche dell’oggetto per analizzare la fattibilità e quantificare le performance di diverse configurazioni, fornendo risultati a supporto di eventuali futuri sviluppi.

“Sono estremamente entusiasta dei risultati conseguiti da Vincenzo che conosco da sempre come amico di famiglia. È stato sempre un talento, un vero e proprio bambino prodigio. Ha dimostrato che anche da istituti di provincia si possono raggiungere traguardi importanti. So che già è stato contattato da multinazionali, mi auguro che resti in Abruzzo dove sedi di settore non mancano”, ha dichiarato il sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso.