L’AQUILA – La prossima estate il Napoli calcio tornerà nuovamente in Abruzzo per il ritiro pre-stagionale, come sempre a Castel di Sangro, dal 25 luglio al 10 agosto.

Il sindaco e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha anche annunciato che ci saranno le ormai consuete 4 amichevoli con squadre straniere, e che saranno ampliate le strutture, con la costruzione di piscine coperte oltre a quelle scoperte, con due nuove vasche con zona fitness e palestre annesse, bar e ristoranti.

L’accordo con la Regione Abruzzo per avere a Castel di Sangro gli oramai ex campioni d’Italia, prevede un pagamento a favore della società di Aurelio de Laurentis di 1.220.000 euro nel 2024, 1.793.792 euro nel 2025 e di 1.793.792 euro nel 2026.