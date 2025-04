CASTEL DI SANGRO OSPITERA’ LE SELEZIONI DI ABRUZZO E MOLISE PER NUOVI TALENTI DELLA TV

CASTEL DI SANGRO – Il Comune di Castel di Sangro (L’Aquila) ospiterà le selezioni per nuovi talenti televisivi, che approderanno sui canali Mediaset. Le audizioni, di carattere nazionale, per l’Abruzzo e il Molise si terranno infatti presso il Teatro Tosti di Castel di Sangro.

Il sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha espresso grande soddisfazione per la possibilità offerta a tutta la comunità: “Siamo felici di poter ospitare questo evento, che rappresenta un’importante occasione di visibilità per i talenti del nostro territorio. La società S.D.L. 2005 Srl è specializzata in casting e produzioni televisive ed è impegnata a scovare nuovi talenti da lanciare nel mondo dello spettacolo. Invito dunque tutti i cittadini a partecipare e a cogliere questa preziosa chance di crescita”.

S.D.L. 2005 Srl, società leader nel settore dei casting e delle produzioni televisive, ha annunciato di essere alla ricerca di individui con abilità particolari, un’attitudine fisica o mentale particolarmente accattivante o una performance di qualsiasi forma d’arte. La selezione è aperta a tutti i maggiorenni e offre una occasione per emergere nel panorama televisivo nazionale.

Per partecipare, i candidati potranno scegliere una tra queste tre modalità di iscrizione:- inviare una e-mail a nuovitalenti@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, contatti, foto e video, includendo la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv”; – compilare l’apposito form sul sito www.sdl.tv alla voce “Nuovi Talenti”; – contattare la nostra segreteria telefonica allo 06 97858858 e lasciare un messaggio vocale di presentazione. La data dei casting, ancora da definire, sarà comunicata prossimamente.