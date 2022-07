CASTEL DI SANGRO: PARTITA BENEFICENZA TRA SQUADRE CALCIO MEDICI NAPOLI E DI L’AQUILA E PESCARA

L’AQUILA – Il 30 luglio verrà disputata, organizzata dal comune di Castel di Sangro e dalla ASD Nazionale Medici Calcio, una partita di beneficenza tra le squadre dei Medici di Pescara-L’Aquila e quella dei Medici di Napoli.

Scopo della iniziativa è quello di mostrare vicinanza a quelle organizzazioni di volontariato che si occupano di chi è meno fortunato.

Le due rappresentative di medici, da sempre vicine a persone in difficoltà, devolveranno la somma di 500 euro alla sezione Anfass onlus di Castel di Sangro. La cifra è stata raggiunta attraverso offerte volontarie tra i partecipanti alla partita.

Al termine della partita, che si disputerà al campo sintetico Palasport, ci sarà allo stadio Patini la consegna della somma.

Alla cerimonia sono stati invitati a partecipare, oltre al sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, anche rappresentanti del Napoli Calcio che in questi giorni sta effettuando il ritiro precampionato nella località dell’Alto Sangro.

La squadra di Pescara-L’Aquila indosserà una casacca con la scritta “Pescara per la pace” già utilizzata in analoga manifestazione svoltasi allo stadio Adriatico di Pescara il 25 giugno ed in favore delle popolazioni dell’Ucraina.

“Siamo davvero felici di dare il nostro contributo ad un’iniziativa così nobile – ha commentato il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso – inoltre, la presenza di rappresentanti del Napoli Calcio terrà alta l’attenzione su tematiche a cui siamo molto sensibili”.