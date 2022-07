CASTEL DI SANGRO: PARTITA DI BENEFICENZA, MEDICI DI NAPOLI BATTONO 4 A 1 QUELLI DI L’AQUILA-PESCARA

L’AQUILA – Si è disputata ieri mattina, al campo sintetico di Castel di Sangro, la partita di calcio a scopo benefico tra le squadre dei Medici di Pescara-L’Aquila e quella dei Medici di Napoli. Le due rappresentative non sono nuove ad iniziative di questo tipo, per la cronaca il match è terminato 4-1 in favore della formazione napoletana.

L’evento è stato organizzato dal comune di Castel di Sangro e dalla ASD Nazionale Medici CALCIO, con lo scopo di mostrare vicinanza alle organizzazioni di volontariato del territorio. Al termine della partita si è tenuta allo stadio Patini la consegna della somma di 500 euro (raccolta tramite donazioni volontarie) alla locale sezione ANFFAS ONLUS.

Alla cerimonia ha presenziato, oltre al sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti che si è congratulato con gli organizzatori per il nobile scopo perseguito dall’iniziativa.

“Il sostegno a chi è meno fortunato è sempre stata una della nostre prerogative. Siamo molto felici di aver avuto anche l’appoggio del Napoli Calcio, che da subito si è messo a disposizione condividendo con entusiasmo questa iniziativa. La presenza alla cerimonia conclusiva dell’allenatore Luciano Spalletti, che ringrazio sentitamente, è indicativa della sensibilità che lo stesso club azzurro ha verso queste tematiche” ha dichiarato Caruso.