CASTEL DI SANGRO: RINNOVATI GLI IMPIANTI SPORTIVI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “LIBERATORE”

CASTEL DI SANGRO – Nuovo volto per la palestra e il campetto polivalente dell’Istituto d’istruzione superiore “Liberatore” di Castel di Sangro (L’Aquila).

Gli interventi, realizzati grazie alla convenzione tra Comune e Provincia dell’Aquila, hanno riguardato la copertura dell’edificio con soluzioni di efficientamento energetico e il restauro della struttura portante in legno lamellare. All’esterno il campetto polivalente è stato completamente rinnovato, con nuova recinzione e pavimentazione in resina, pronto ad ospitare attività sportive come pallavolo e calcetto.

I lavori, dal valore complessivo di 400 mila euro, sono stati progettati e diretti dai tecnici comunali, mentre la realizzazione è stata affidata al Consorzio Artek-Ediltrade di Casale Michele. “Investire nelle strutture sportive delle scuole significa puntare sul futuro dei nostri giovani – ha dichiarato il sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso – Lo sport è uno strumento fondamentale per educare ai valori della disciplina, della collaborazione e del rispetto delle regole, ma anche per rafforzare il senso di comunità e appartenenza al nostro territorio”.

Alla cerimonia inaugurale, che si è tenuta questa mattina, hanno partecipato il presidente Caruso, il vice sindaco di Castel di Sangro, Franco Castellano, la dirigente del settore Edilizia della Provincia, l’ingegnere Alessia Fagnani, il responsabile del settore Opere pubbliche del Comune, l’ingegnere Elio Frabotta, per l’impresa Monia Casale, la dirigente scolastica dell’Istituto, la professoressa Luigina D’Amico, e una rappresentanza degli studenti.

“La riqualificazione degli impianti sportivi dell’Istituto Liberatore rappresenta per noi un impegno concreto: rendere le scuole luoghi sicuri, funzionali e accoglienti, capaci di accompagnare la crescita dei ragazzi non solo sul piano scolastico, ma anche umano e sociale – ha concluso il presidente Caruso – Una scuola in cui lo sport diventa strumento di benessere, educazione e coesione per l’intera comunità provinciale”.