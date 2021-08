CASTEL DI SANGRO: RITIRO PRECAMPIONATO NAPOLI, SABATO AMICHEVOLE CON IL PESCARA

CASTEL DI SANGRO – Sarà il Pescara a sfidare il Napoli in amichevole sabato prossimo 14 agosto allo stadio “Teofilo Patini” (ore 17.30) di Castel di Sangro (L’Aquila) dove i partenopei stanno effettuando la seconda parte di ritiro pre campionato. La conferma è arrivata in serata dopo una riunione in Prefettura a L’Aquila dove sono stati predisposti tutti i dettagli riguardanti l’ordine pubblico.

La conferma sulla disputa della gara è arrivata anche dalla Questura di Pescara che si dovrà occupare del controllo dei tifosi pescaresi che seguiranno la squadra nell’Alto Sangro. Il servizio di ordine pubblico sarà rafforzato considerando i rapporti di rivalità fra le due tifoserie.