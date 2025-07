CASTEL DI SANGRO, SECONDA GIORNATA RITIRO NAPOLI: FESTA AZZURRA E FUOCHI D’ARTIFICIO PER CONTE

CASTEL DI SANGRO – Bagno di folla e fuochi d’artificio per Antonio Conte, omaggiato dai tifosi del Napoli nel giorno del suo compleanno.

L’allenatore azzurro è arrivato nell’area del Palasport di Castel di Sangro (L’Aquila) ed è stato accolto da un abbraccio corale di sostenitori e tutta la stampa locale e nazionale, prima di assistere allo spettacolo pirotecnico a lui dedicato.

“Gli auguri della città e dei tifosi sono stati accompagnati da fuochi d’artificio che ha illuminato la sera di Castel di Sangro con i colori azzurri, suggellando il legame tra la squadra, la comunità locale e l’intero territorio”, ha sottolineato il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, al termine della seconda giornata del ritiro abruzzese.

“Abbiamo confermato l’eccezionalità di un evento che, per dimensioni e partecipazione, non trova eguali nel panorama europeo. La squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento presso lo stadio ‘Teofilo Patini’, richiamando centinaia di tifosi provenienti da diverse regioni d’Italia, desiderosi di assistere da vicino alla preparazione degli azzurri in vista della prossima stagione”.

Al termine della sessione pomeridiana, alcuni giocatori si sono fermati fuori dallo stadio per una sessione di selfie e autografi, accontentando molti dei tifosi accorsi sul posto.

“La risposta della città in queste giornate è stata straordinaria: Castel di Sangro si è dimostrata ancora una volta un luogo che vive e respira il calcio con passione autentica. La squadra ha trovato un clima unico, fatto di entusiasmo e calore, che negli anni passati ha portato fortuna e continuità ai successi degli azzurri. Allo stesso tempo, Castel di Sangro beneficia di questa presenza straordinaria, che dà visibilità al nostro territorio. Napoli e Castel di Sangro si arricchiscono a vicenda in un rapporto di fiducia e stima che si rinnova ogni estate, consolidando un’identità comune fatta di sport e comunità”.

Il ritiro, che si protrarrà fino al 14 agosto, prevede un calendario fitto di allenamenti, test amichevoli, tra cui confronti programmati con squadre internazionali quali Brest, Girona e Olympiacos, ed eventi collaterali. È stimato un afflusso complessivo di oltre 200.000 presenze, confermando Castel di Sangro come capitale del calcio italiano per due settimane.