CASTEL DI SANGRO SI ACCENDE PER LE FESTE: AL VIA EDIZIONE 2025 DEL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

CASTEL DI SANGRO – La magia del Natale torna a illuminare Castel di Sangro (L’Aquila), che si prepara a inaugurare la quarta edizione del Villaggio di Babbo Natale, fulcro del programma delle festività natalizie 2025.

Al centro dell’iniziativa c’è la collaborazione con la Comunità Figlia di Sion, realtà impegnata nel sostegno ai giovani che attraversano momenti difficili.

Il lavoro condiviso nella creazione e nell’allestimento del Villaggio “è diventato, nel tempo, una vera esperienza comunitaria, capace di valorizzare relazioni, talenti e percorsi di rinascita: un ritorno alla vita sociale che trova nel Natale la cornice più autentica”, spiega in una nota il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso.

“Un grazie profondo va alla Comunità Figlia di Sion – aggiunge il primo cittadino – perché con il loro esempio ci ricordano che dietro ogni difficoltà c’è una persona che ha bisogno di essere accolta; un ringraziamento particolare anche ad Anna Rita Cimini, presidente del Consiglio comunale e delegata, che insieme alla Pro Loco ha curato l’organizzazione dell’intero programma delle festività, con grande dedizione e attenzione verso tutta la comunità Il Natale è il tempo in cui si riscopre il dono della vita e la forza della comunità: insieme possiamo ripartire e il Villaggio di Babbo Natale è anche questo: un invito alla partecipazione, alla condivisione e alla cura verso il prossimo. L’accensione delle luminarie è un momento che ogni anno ci emoziona e ci unisce. Vedere la nostra città illuminarsi di nuovi colori significa ricordare a tutti che il Natale accende le luci ma anche le relazioni e la speranza. Castel di Sangro è una comunità viva: la bellezza di questo periodo è ritrovarci insieme per celebrarla”.

Alle ore 18.45 di sabato 6 dicembre, in piazza Plebiscito, l’inaugurazione del Villaggio sarà accompagnata dall’accensione delle luminarie che illumineranno le vie del centro con nuovi allestimenti scenografici e da un spettacolo piromusicale, che intreccerà luci, fuoco e musica.

Non mancheranno i tradizionali mercatini di Natale, pensati per valorizzare le produzioni locali e l’artigianato del territorio, insieme ad altri appuntamenti dedicati a famiglie, bambini e visitatori. All’evento sarà presente Anna Rita Cimini, tra i promotori e organizzatori dell’evento, che accompagnerà l’amministrazione nella cerimonia di inaugurazione.

L’amministrazione comunale invita cittadini e ospiti a partecipare numerosi per vivere un Natale all’insegna del senso di comunità.