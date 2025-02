CASTEL DI SANGRO: SI ROMPE LA TAC E I PAZIENTI SONO DIROTTATI IN ALTRI OSPEDALI

CASTEL DI SANGRO – Si rompe la Tac e i pazienti vengono dirottati negli altri presidi ospedalieri. Accade nell’ospedale di Castel di Sangro (L’Aquila) dove sono molte le proteste per il disservizio. Gli utenti, infatti, per sottoporsi all’esame vengono dirottati principalmente all’ospedale di Sulmona (L’Aquila) 44 km di distanza. Se si tratta di degenti, questi vengono trasferiti in ambulanza.

“La tac ha subito un guasto lo scorso 15 febbraio. I tecnici stanno definendo il danno per provvedere alla riparazione” fanno sapere dalla Asl 1. Nei giorni scorsi un paziente, dove avere scoperto che il macchinario era guasto e non poteva sottoporsi alla Tac prenotata da tempo, si era rivolto ai Carabinieri.