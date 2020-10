CASTEL DI SANGRO, SINDACO CARUSO CHIEDE COMITATO RISTRETTO DEI SINDACI

CASTEL DI SANGRO- La convocazione urgente del Comitato Ristretto dei Sindaci Asl1, è stata richiesta dal sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, “per affrontare la grave criticità sanitaria dell’area Alto Sangro e Valle Peligna, interessata da forti riduzioni dei servizi sanitari”. Nella richiesta il sindaco e presidente della Provincia ha espresso “forti preoccupazioni per le condizioni in cui versa la sanità della nostra azienda, già danneggiata dalla situazione pandemica, ed aggravata in buona altra parte dal mancato reintegro in servizio di medici e operatori sanitari andati in quiescenza”.

“Ho ritenuto altresì sottolineare che la sanità per le aree interne costituisce condizione essenziale per la tenuta del sistema sociale, da qui l’esigenza di affrontare con la massima determinazione e sollecitudine la grave situazione in cui giace la sanità aziendale, affinché anche le criticità che si sono sviluppate recentemente vengano risolte con adeguate soluzioni” ha continuato Caruso.

“La mia iniziativa deriva non solo dalle continue sollecitazioni verso i vertici dell’azienda ma anche dal malessere sociale, che ritengo sia meritevole di un’adeguata attenzione da parte degli organi politici e amministrativi” conclude il sindaco.

