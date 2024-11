CASTEL DI SANGRO: TIR A FUOCO IN GALLERIA, TRAFFICO BLOCCATO MA NESSUN FERITO

CASTEL DI SANGRO- Traffico bloccato sulla strada statale 17 nel territorio comunale di Castel di Sangro (L’Aquila) per un mezzo pesante che ha preso fuoco all’interno della galleria Fiore. L’autista del mezzo è riuscito a fermarsi e a scendere dall’abitacolo, per poi allertare i soccorsi. Non vi sono stati feriti né altri mezzi coinvolti. La galleria è stata nel frattempo chiusa. Sul posto i vigili del fuoco di Castel di Sangro, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, i carabinieri per i rilievi di rito e due ambulanze del 118 a supporto. Traffico dirottato sulla statale 119, la cosiddetta strada “ferracavallo”, con un allungamento di percorrenza di circa quindici minuti.