CASTEL DI SANGRO: TRAGICO INCIDENTE, COMMERCIANTE 63 ENNE MUORE NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO

CASTEL DI SANGRO – Tragedia nel territorio comunale di Castel di Sangro: il 63enne Fabio Catullo, noto commerciante del capoluogo sangrino, ha perso la vita dopo aver perso il controllo del veicolo, che si ribaltato. Oggi era il giorno del suo compleanno.
Alla base dell’incidente potrebbe esserci un malore alla guida.
La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo e nelle prossime ore deciderà per l’autopsia
