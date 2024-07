CASTEL DI SANGRO:IN MOSTRA LA LEGGENDARIA COPPA DAVIS

CASTEL DI SANGRO – Riportata in Italia dopo 47 anni grazie al trionfo di Malaga dello scorso anno, la leggendaria Coppa Davis è arrivata ieri nella sala polifunzionale di Piazza Plebiscito, accolta da centinaia di ragazzi impegnati nelle attività del Centro estivo FIT della cittadina abruzzese, appassionati di tennis e curiosi. La coppa resterà in esposizione per tutta la mattinata di oggi

“Era doveroso ospitare questa coppa a Castel di Sangro – ha dichiarato Michelangelo Dell’Edera, team manager azzurro e direttore dell’Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi, che ha affiancato il sindaco Angelo Caruso nella cerimonia del taglio del nastro per l’esposizione – perchè c’è un legame storico, decennale, con il centro estivo di Castel di Sangro, per il quale sono passati nomi come Jannik Sinner e Lorenzo Musetti”.

“Questa prestigiosa coppa che oggi ospitiamo nella nostra città è un simbolo – ha dichiarato il sindaco Angelo Caruso – che raccoglie momenti di storia che accomunano la nostra città alla Federazione Italiana Tennis, così come tante aspirazioni e aspettative che provengono dal comparto giovanile di questo sport e che passano per il centro estivo di Castel di Sangro”.