CASTEL GANDOLFO: ALBERO CADE SU AUTOMOBILE, DUE RAGAZZI GRAVEMENTE FERITI, UNO E’ AQUILANO

ROMA – Un albero improvvisamente caduto per cause ancora da accertare si è abbattuto su un auto a Castel Gandolfo: a risultare feriti i due passeggeri, tra cui un ragazzo aquilano, attualmente ricoverato a Roma in gravi condizioni.

A dare l’allarme sono stati altri automobilisti, che poco prima delle 23 di giovedì 6 aprile hanno visto la macchina sotto un enorme tronco che ha schiacciato tutta la parte dal lato passeggero. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco che sono riusciti ad aprire le lamiere e liberare i due occupanti, trasportati in ospedale con le ambulanze dell’Ares 118.

In particolare uno è stato ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Tor Vergata con politraumi nella parte superiore del corpo. L’altro sempre in codice rosso è stato trasportato al Nuovo ospedale dei Castelli, ad Ariccia.