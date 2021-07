CASTELBASSO BORGO DELLA CULTURA: ARTE, MUSICA E LETTERATURA DAL 22 LUGLIO AL 29 AGOSTO

CASTELBASSO – Castelbasso torna centro propulsivo dell’estate abruzzese, e non solo, con la manifestazione estiva 2021 che trasforma il piccolo centro del Teramano nel Borgo della cultura.

Allestita dalla Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture, presieduta da Osvaldo Menegaz, la manifestazione è in programma dal 22 luglio al 29 agosto.

Oggi, sabato 17 luglio, la conferenza stampa di presentazione nella sede della Fondazione.

La mostra, dal titolo Paso doble – dialoghi sul possibile, è dislocata nei due edifici storici, palazzo De Sanctis e palazzo Clemente, ed è a cura di Pietro Gaglianò.

Non mancheranno, come da tradizione, la musica di qualità, in collaborazione con la Società della musica e del teatro Primo Riccitelli di Teramo, l’Istituzione sinfonica abruzzese, i Solisti Aquilani e con l’organista Roberto Marini; e la letteratura, grazie al solido rapporto con il FLA, Festival di Libri e Altre cose di Pescara.

DICHIARAZIONI

“La mostra di quest’anno, Paso doble, dialoghi sul possibile, riassume il senso del nostro impegno più che ventennale sul territorio – dice Osvaldo Menegaz, presidente della Fondazione per le Arti e le Culture Malvina Menegaz – il curatore, Pietro Gaglianò, sottolinea l’impegno a valorizzare la Collezione Fondazione Menegaz e sperimentare dialoghi possibili tra opere e artisti provenienti da diversi linguaggi, periodi storici, estetiche e medium. Io estendo questo concetto al rapporto che abbiamo creato tra Castelbasso e l’Abruzzo e andando ben oltre i confini regionali e nazionali. La Fondazione, dalla fine dello scorso secolo, ha avvicinato alle arti centinaia di giovani con i laboratori didattici; ha arricchito il patrimonio artistico della regione con le opere del Museo; ha cementato un rapporto fortissimo con il borgo, con le eccellenze del nostro artigianato; ha travalicato i confini con riconoscimenti che hanno visto la Fondazione affermarsi in competizioni internazionali rispetto a enti di rinomanza mondiale”.

“Misurarsi con l’avventura di un ente, come la Fondazione Menegaz, che coltiva la propria posizione geografica come risorsa, che incide in modo sensibile sulla realtà locale, che si apre a riletture, anche eretiche, della recente storia dell’arte, è un’avventura importante per me come critico che ha sempre prediletto il rapporto diretto con i luoghi e con le persone”, specifica il curatore delle esposizioni, Pietro Gaglianò.

“Con il No. Festival – spiega Alessandra Striglioni ne’ Tori, presidente della Società Riccitelli – proporremo cinque appuntamenti musicali, diversi per genere e contenuti, tutti con artisti che danno il segno della differenza e dell’originalità ma con il comune denominatore della qualità, dai più giovani ed emergenti come Frida Bollani Magoni a Paolo Jannacci all’Orchestra di Piazza Vittorio con uno spettacolo. No Festival per dare il senso della differenza, della non omologazione, della unicità anche nella denominazione. No Festival per parlare di musica e far rivivere lo spettacolo dal vivo dopo tanto cupo silenzio”.

Aggiunge Ettore Pellegrino, direttore artistico Istituzione sinfonica abruzzese: “Tornare a Castelbasso è un’emozione che si rinnova. Come lo scorso anno ci vedrete impegnati in un programma che nasce dal genio di Roberto Molinelli e che, attraverso i ritmi del Trio Nosso Brazil in dialogo con la nostra orchestra e con il mio violino, offrirà un Bach inedito e sorprendente. Questo appuntamento sarà anticipato, nella stessa giornata, dall’esecuzione integrale di tre dei suoi più celebri concerti classici in un affascinante e coinvolgente percorso da Bach classico a Bach jazz”.

Gli fa eco Vincenzo D’Aquino, direttore FLA – Festival di Libri e Altrecose: “La chiamata alle arti della Fondazione Menegaz è un invito al quale il FLA risponde sempre con gioia, perché non si tratta mai semplicemente di aderire a un progetto ma di dargli forma insieme, ognuno con le proprie passioni e competenze. Anche questa estate vi aspettiamo a Castelbasso, dove le parole sono libere e le idee accadono”.

“Nel 2021 in tutto il mondo si celebra il centenario della nascita del compositore argentino Astor Piazzolla – conclude il direttore artistico dei Solisti Aquilani, Maurizio Cocciolito – Il nostro concerto lo celebra con alcuni tra i più famosi brani del suo repertorio. Travolgente, passionale, romantica, sorprendente: la musica del compositore argentino sarà la protagonista di un dialogo tra il nostro ensemble cameristico, il suono penetrante e suggestivo del bandoneon di Cesare Chiacchiaretta, i testi dello stesso Piazzolla e dei più importanti poeti della letteratura argentina interpretati da Ugo Pagliai“.

“La manifestazione Castelbasso Borgo della cultura da oltre vent’anni è uno degli appuntamenti culturali di maggior richiamo in Abruzzo – sottolinea Carmine Puglielli direttore di area Imprese Abruzzo di Intesa Sanpaolo – La cultura è una dei motori del nostro Paese e Castelbasso rappresenta una delle eccellenze culturali di questa regione. Il Gruppo Intesa Sanpaolo crede fortemente nel contributo che la cultura offre alla crescita delle persone, del tessuto sociale e del Paese stesso, specie in un momento di ripartenza come quello attuale; con il nostro sostegno intendiamo rinnovare il nostro impegno a favore del mondo della cultura e manifestare ancora una volta la sua vicinanza ai territori in cui operiamo, specie in un momento così importante come quello della ripartenza a seguito dell’emergenza sanitaria”.

LA MOSTRA

PASO DOBLE – dialoghi sul possibile, a cura di Pietro Gaglianò propone, a palazzo Clemente e a palazzo De Sanctis, dal giovedì alla domenica, dalle 19 a mezzanotte, una serie di incontri ravvicinati tra opere d’arte o tra artisti. A partire dal riallestimento della Collezione Fondazione Menegaz sono stati creati dialoghi tra 46 opere tra loro lontane, per periodo di esecuzione, genere e provenienza geografica. Il visitatore può così leggere le corrispondenze che esistono sottotraccia nell’universo dell’arte, anche attraverso il tempo e lo spazio, anche quando gli autori non si sono mai incontrati. Le coppie sono poi state suddivise in aree tematiche per fornire al pubblico un ulteriore strumento per la visita. Stanza per stanza le opere compongono differenti osservatori sui generi, come la natura morta, il paesaggio o il ritratto, sulle analogie che possono esistere tra le forme, tra le tavolozze di colori, anche passando da un linguaggio artistico all’altro, o sulle storie che le opere possono contribuire a raccontare guardandosi a distanza.

A questo percorso, che si svolge attraverso i due palazzi del borgo di Castelbasso, si affianca un altro progetto che mette in scena, invece, un confronto vivo e attivo: otto artiste e artisti della scena contemporanea in Italia sono stati chiamati a creare un “paso doble”, una danza fatta di tensione e sfida con persone da loro invitate. Prendono forma così i dialoghi tra arti visive e poesia, musica, architettura e nuove tecnologie. Questi otto dialoghi sono tutti inediti e sono stati pensati espressamente per questi luoghi e per questa occasione, proponendo ai visitatori la possibilità di osservare in che modo l’arte visiva può tradursi in suoni, parole e altre visioni.

Gli artisti di questo progetto speciale sono gli autori di opere già parte della Collezione Fondazione Menegaz: Thomas Braida, Vittorio Corsini, Flavio Favelli, Sophie Ko, Francesco Lauretta, Marco Neri, Aryan Ozmaey, Giuseppe Stampone, che hanno invitato a collaborare, rispettivamente, Alberto Caruso, Valeria Manzi, Domenico Brancale, Livio Lombardo, Saint Huck, Igor Imhoff, Enne Boi, Gino Di Paolo.

SERVIZI EDUCATIVI

GIOCARE AD ARTE. Gioco, creo, imparo e mi diverto. Proviamo a far diventare le opere in mostra una canzone o una filastrocca, un balletto o un gioco da tavolo, un piccolo spettacolo oppure una storia. “A cosa ti fa pensare questo quadro?” “Quale colore preferisci?” “Questa forma mi piace tanto e mi ricorda…” “A me sembra…”. Disegno, scrittura, fogli colorati, matite, tempere, materiali di riciclo, creatività e fantasia collaboreranno insieme per dar vita a una visita animata alla mostra e a un laboratorio dalle infinite soluzioni.

Tutti i venerdì dal 23 luglio al 27 agosto dalle 18 alle 19.30. Attività per bambini dai 5 agli 11 anni,

GLI APPUNTAMENTI

Il primo appuntamento è quello fissato domenica 25 luglio, alle 21,30, al belvedere con l’Orchestra sinfonica abruzzese, diretta da Roberto Molinelli, che eseguirà Queen symphony, le principali hit del gruppo di Freddie Mercury in versione sinfonica. Uno show con attori e voci recitanti. La Sinfonica sarà protagonista anche di altri due appuntamenti dedicati, nella giornata di sabato 31 luglio, a Johann Sebastian Bach. Il primo con l’integrale dei concerti per violino nell’interpretazione dei fratelli Pellegrino, Ettore direttore e violino solista, e Antonio, violino solista; nel secondo con una lettura blues e l’ausilio del trio Nosso Brasil.

La Riccitelli di Teramo propone il No.Festival con cinque imperdibili serate. Ospiti: Cristina Donà (30 luglio), Paolo Jannacci (6 agosto), Frida Bollani Magoni (7 agosto), Nicky Nicolai – Stefano Di Battista con il Dea trio (20 agosto), l’Orchestra di piazza Vittorio (22 agosto).

I Solisti Aquilani ricordano il centenario di Piazzolla con Buon compleanno Astor! (21 agosto), mentre gli appuntamenti con l’organo, allestiti come sempre da Roberto Marini, si terranno il primo e l’8 agosto.

La collaborazione con il FLA di Pescara si rinnova con tre serate previste per il 29 luglio (Giovanni Truppi), il 5 agosto (Giuseppe Catozzella) e il 19 agosto (gli autori di Lercio), con le interviste del direttore del Festival di libri e altre cose Vincenzo D’Aquino. Saranno precedute dal FLA Kids, dedicato ai ragazzi.

ARTE

PASO DOBLE – dialoghi sul possibile

a cura di Pietro Gaglianò

Palazzo Clemente e palazzo De Sanctis, dal giovedì alla domenica, dalle 19 a mezzanotte.

Ingresso unico per entrambe le mostre 5 euro – ridotto 4 euro, gratuito per bambini fino ai 6 anni

SERVIZI EDUCATIVI

GIOCARE AD ARTE

Gioco, creo, imparo e mi diverto. Proviamo a far diventare le opere in mostra una canzone o una filastrocca, un balletto o un gioco da tavolo, un piccolo spettacolo oppure una storia. “A cosa ti fa pensare questo quadro?” “Quale colore preferisci?” “Questa forma mi piace tanto e mi ricorda…” “A me sembra…”. Disegno, scrittura, fogli colorati, matite, tempere, materiali di riciclo, creatività e fantasia collaboreranno insieme per dar vita a una visita animata alla mostra e a un laboratorio dalle infinite soluzioni.

Tutti i venerdì dal 23 luglio al 27 agosto, dalle 18 alle 19.30, dalle 18 alle 19,30. Ingresso 5 euro.

Attività su prenotazione per bambini dai 5 agli 11 anni.

(all’eventuale accompagnatore è richiesto il biglietto d’ingresso).

Prenotazioni al numero 0861.508000 info@fondazionemenegaz.it

FLA KIDS

Tre appuntamenti, tre libri diversi usati come strumenti per parlare dell’attualità e dei nuovi media, del territorio e dei grandi classici della letteratura italiana:

“La guerra dei Like” di Alessia Cruciani, giovedì 29 luglio, dalle 17,30 alle 19.30;

“Fontamara” di Ignazio Silone, giovedì 5 agosto, dalle 17,30 alle 19.30;

“A riveder le stelle” di Aldo Cazzullo, giovedì 19 agosto, dalle 17,30 alle 19.30.

MUSICA (a cura dell’Istituzione sinfonica abruzzese)

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE Queen in symphony

Piazza Belvedere. Domenica 25 luglio, ore 21,30. Ingresso 10 euro – prevendite su I-ticket

IL FLA A CASTELBASSO

Interviste di Vincenzo D’Aquino direttore del Festival di libri e altrecose di Pescara

GIOVANNI TRUPPI

Piazza Belvedere. Giovedì 29 luglio, ore 21,30. Ingresso gratuito

NOFESTIVAL (a cura della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli)

CRISTINA DONÀ – DeSidera tour

Piazza Belvedere. Venerdì 30 luglio, ore 21,30. Ingresso 15 euro – prevendite su Ciaotickets

MUSICA (a cura dell’Istituzione sinfonica abruzzese)

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

Johann Sebastian Bach: integrale dei concerti per violino

Piazza Arlini. Sabato 31 luglio, ore 19,30. Ingresso 5 euro – prevendite su I-ticket

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE – TRIO NOSSO BRASIL

Johann Sebastian Blues

Piazza Belvedere. Sabato 31 luglio, ore 21,30. Ingresso 10 euro – prevendite su I-ticket

ORGANO (a cura di Roberto Marini)

Sandra Buongrazio, soprano e voce recitante – Roberto Marini, organo

Omaggio a Dante

Piazza Belvedere. Domenica 1° agosto, ore 21,30. Ingresso gratuito

IL FLA A CASTELBASSO

Interviste di Vincenzo D’Aquino direttore del Festival di libri e altrecose di Pescara

GIUSEPPE CATOZZELLA

Piazza Belvedere. Giovedì 5 agosto, ore 21,30. Ingresso gratuito

NOFESTIVAL (a cura della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli)

PAOLO JANNACCI – In concerto con Enzo

Piazza Belvedere. Venerdì 6 agosto, ore 21,30. Ingresso 15 euro – prevendite su Ciaotickets

FRIDA BOLLANI MAGONI – Piano e voce

Piazza Belvedere. Sabato 7 agosto, ore 21,30. Ingresso 10 euro – prevendite su Ciaotickets

ORGANO (a cura di Roberto Marini)

Massimo Salcito, viola da gamba e voce recitante – Francesco Alessandrini, organo

Piazza Belvedere. Domenica 8 agosto, ore 21,30. Ingresso gratuito

IL FLA A CASTELBASSO

Interviste di Vincenzo D’Aquino direttore del Festival di libri e altrecose di Pescara

GLI AUTORI DI LERCIO

Piazza Belvedere. Giovedì 19 agosto, ore 21,30. Ingresso gratuito

NOFESTIVAL (a cura della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli)

NICKY NICOLAI STEFANO DI BATTISTA CON DEA TRIO – Mille bolle blu

Piazza Belvedere. Venerdì 20 agosto, ore 21,30. Ingresso 12 euro – prevendite su Ciaotickets

MUSICA (a cura dell’Associazione I Solisti Aquilani)

ENSEMBLE DEI SOLISTI AQUILANI – Buon Compleanno Astor!

Piazza Belvedere. Sabato 21 agosto, ore 21,30. Ingresso 10 euro – prevendite su I-ticket

NOFESTIVAL (a cura della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli)

ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO

Piazza Belvedere. Domenica 22 agosto, ore 21,30. Ingresso 15 euro – prevendite su Ciaotickets

È consigliato acquistare on line il biglietto prima dello spettacolo e rispettare l’orario di arrivo indicato sul titolo d’ingresso. La sera stessa saranno messi a disposizione del pubblico i biglietti rimasti disponibili, fino ad esaurimento posti.

Consulta le informazioni per assistere agli eventi su www.fondazionemenegaz.it.

INFO

22 Luglio – 29 agosto 2021

Palazzo Clemente e Palazzo De Sanctis

Orari: dal giovedì alla domenica dalle 19 a mezzanotte

Ingresso 8 €, ridotto 6 €. Gratuito per bambini fino ai 6 anni (biglietto valido per entrambe le mostre)

Tel. 0861 508.000 – info@fondazionemenegaz.it – www.fondazionemenegaz.it

INTESA SANPAOLO SOSTIENE “CASTELBASSO 2021”

Un importante appuntamento per fare dell’antico borgo abruzzese un polo di cultura, confronto e attrattività.

Intesa Sanpaolo è orgogliosa di essere al fianco della Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture grazie alla quale anche quest’anno prende vita “Castelbasso. Arte. Musica. Letteratura”, da oltre vent’anni uno degli appuntamenti culturali di maggior richiamo del territorio abruzzese.

Intesa Sanpaolo interpreta da sempre il proprio impegno in campo culturale e artistico quale vera e propria assunzione di responsabilità sociale, nella consapevolezza che il ruolo di un’impresa bancaria di rilevanza nazionale sia quello di contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, al fine di assicurare un fecondo rapporto con le tante realtà regionali di cui viene condivisa la crescita civile.

Questa finalità si concretizza nell’elaborazione di Progetto Cultura, contenitore strategico delle attività culturali della Banca che cura la conservazione, valorizzazione e condivisione con il pubblico del cospicuo patrimonio artistico del Gruppo, una delle maggiori collezioni in Europa. Il patrimonio artistico, architettonico e documentario di Intesa Sanpaolo è costituito da circa 30.000 opere, delle quali 3.500 di particolare interesse storico-artistico – tra cui i capolavori di Caravaggio, Tiepolo, Canaletto, Boccioni, Fontana, Manzoni – raccolte ed esposte nei tre musei della Banca a Milano, Napoli e Vicenza. A questi si aggiungerà nel 2022 a Torino la quarta sede delle Gallerie d’Italia nello storico Palazzo Turinetti in Piazza San Carlo.

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate investment banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 13,5 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,1 milioni di clienti all’estero, dove è presente con banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale, Medio Oriente e Nord Africa e con una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l’economia. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato all’economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi di euro di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all’estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d’Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente Torino.

FALONE COSTRUZIONI E.R. SOSTIENE CASTELBASSO 2021 – BORGO DELLA CULTURA

La Falone Costruzioni E.R. è un’azienda abruzzese che opera nel settore dell’edilizia residenziale e vendita di appartamenti e dello sviluppo immobiliare. Nata nel 1973, il successo di quest’impresa è dovuto ad aspetti peculiari: un approccio manageriale di matrice scientifica e un’incontrastata cultura di servizio al cliente infusa dall’assunto di base che la casa racchiude in sé valori inestimabili: la famiglia, la sicurezza, il calore, il comfort, la libertà di essere. Valori che influenzano la formazione sociale, culturale ed emotiva della persona. Pertanto la missione dell’azienda non è quella di costruire e vendere semplicemente case, ma di dar vita a qualcosa che è capace di ricreare il benessere, attraverso la realizzazione dei più congeniali habitat. L’impresa si è affermata negli anni grazie soprattutto a due caratteristiche principali: la qualità delle realizzazioni e la sicurezza del mantenimento e del buon esito di ogni impegno assunto.

Proprio seguendo questa visione la Falone Costruzioni E.R. da anni è uno dei principali sponsor di Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture, in particolar modo per le manifestazioni estive. L’azienda sostiene una Fondazione che da un quarto di secolo arricchisce il territorio teramano con le sue mostre di arte contemporanea, le sue rassegne musicale i suoi incontri letterari.

La cultura, tout court, come segno distintivo di un modus operandi al servizio della persona e della crescita sociale.

PRLANDI CONTUCCI PONNO SOSTIENE CASTELBASSO 2021 – BORGO DELLA CULTURA

Orlandi Contucci Ponno, Azienda vitivinicola storica del nord Abruzzo, già appartenuta alla famiglia Ponno dalla fine del 700, è situata nel cuore della sottozona “Colline Teramane DOCG”, tra le pendici del Gran Sasso e la costa ad appena tre chilometri dal mare, sovrasta la Valle del Vomano, caratterizzata da terreni alluvionali di medio impasto, calcareo limoso, simili a quelli del “terroir” bordolese.

I suoi dolci declivi, principalmente esposti verso sud, godono di un microclima particolarmente privilegiato che assicura ai vigneti un ciclo vegetativo molto equilibrato, regolato dalle brezze che scendono dalla montagna al mare.

Le tecniche di produzione sono estremamente attente al basso impatto ambientale e fitofarmacologico con l’aiuto di colture periferiche a salvaguardia della biodiversità.

La proprietà è stata profondamente ristrutturata negli ultimi anni con l’obiettivo di salvaguardare i vecchi vigneti. Per non disperdere il patrimonio genetico aziendale di vecchi cloni di Montepulciano si è proceduto con la tecnica del “re-innesto”. Mentre sui i vigneti internazionali quali Sauvignon Blanc, Malbeck, Cabernet, piantati con spirito avanguardistico negli anni sessanta, si è proceduto con la tecnica del ringiovanimento oltre che un leggero ridimensionamento in favore dell’impianto di cloni autoctoni quali il Pecorino.

Oggi, con una gamma ben diversificata di prodotti, costituita da cinque vini bianchi e sei rossi di cui due Cru: la Riserva Colline Teramane DOCG e il Liburnio, blend bordolese, l’Azienda è in grado di soddisfare ogni tipologia di mercato offrendo prodotti competitivi che ben rappresentano il territorio di provenienza.