CASTELBASSO BORGO DELLA CULTURA: RINVIATO PER LUTTO CONCERTO DI CRISTINA DONA’

CASTELBASSO – Per un un improvviso lutto che ha colpito l’artista, il concerto di Cristina Donà, in programma domani, venerdì 30 luglio, a Castelbasso, è rinviato a data da destinarsi che sarà comunicata nei prossimi giorni, tramite i canali ufficiali della Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture.

L’appuntamento è inserito nella rassegna NoFestival a cura della Società della musica e del teatro Primo Riccitelli di Teramo.

Chi volesse il rimborso del biglietto potrà ottenerlo inviando una mail al seguente indirizzo: amministrazione@primoriccitelli.it