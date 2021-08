CASTELBASSO BORGO DELLA CULTURA, SETTIMANA RICCA DI INCONTRI: DAL 19 AL 22 MUSICA E LETTERATURA

CASTELBASSO – Settimana ricca di incontri per Castelbasso 2021, la manifestazione estiva che trasforma il piccolo centro del Teramano nel Borgo della cultura.

Allestita dalla Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture, presieduta da Osvaldo Menegaz, la manifestazione è in programma fino a domenica 29 agosto. Oltre alla mostra Paso doble – dialoghi sul possibile a cura di Pietro Gaglianò, incontri di musica e letteratura da domani, giovedì 19, a domenica 22 agosto.

Si parte con il FLA, il Festival di Libri e Altre cose di Pescara che propone domani, giovedì 19 agosto alle 21,30 una divertente serata a ingresso libero con gli autori di Lercio che saranno intervistati dal direttore del FLA, Vincenzo d’Aquino. Da Benjamin Franklin al mockjournalism, come si è evoluto il rapporto tra giornalismo e veridicità delle notizie? Gli autori che animano il sito di satira Lercio, fenomeno della rete se-guito da oltre un milione e mezzo di persone, presentano al direttore del Fla e al pubblico il loro primo libro “Mock’n’troll” (People), un’allegra riflessione sulla linea fin troppo sottile che separa il vero dal falso e la cro-naca dalle bufale. Sempre il 19 agosto, ma dalle 17,30 alle 19,30, inoltre, il FLA organizza la sezione KIDS (in collaborazione con il Comune di Castellalto) rivolta al pubblico di ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Focus sul libro “A riveder le stelle” (Mondadori) di Aldo Cazzullo.

Venerdì 20 agosto per il NoFestival, a cura della Società della musica e del teatro Primo Riccitelli di Teramo, alle 21,30, sul palco Nicky Nicolai e Stefano Di Battista con il DEA trio in Mille bolle blu.

Lo spettacolo vedrà protagonisti due degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano: Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, voce e sassofono, accompagnati da Elio Coppola alla batteria, Andrea Rea al piano e Daniele Sorrentino al basso, ovvero i DEA, uno dei trii più longevi e affiatati del panorama jazz italiano. Tra note jazz e swing, la band si esibirà suonando diversi brani del vasto repertorio della musica italiana e straniera degli anni Sessanta e Settanta, spaziando da Frank Sinatra a Mina. Ingresso 12 euro, prevendite su Ciaotickets

Sabato 21 agosto, alle 21,30, i Solisti Aquilani con Buon compleanno Astor! celebrano il centenario della nascita del compositore argentino Astor Piazzolla. Travolgente, passionale, romantica, sorprendente: la sua musica sarà la protagonista di un dialogo tra l’ensemble cameristico dei Solisti Aquilani, il suono suggestivo del bandoneon di Cesare Chiacchiaretta e i testi dello stesso Piazzolla e dei più importanti poeti argentini interpretati da Ugo Pagliai. Ingresso 10 euro, prevendite su I-ticket

NoFestival a cura della Società della musica e del teatro Primo Riccitelli di Teramo, conclude il proprio cartellone, domenica 22 agosto, alle 21,30, con Dancefloor dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Sono passati diciannove anni dalla formazione di questo ensemble unico nel panorama musicale mondiale, un progetto diretto da Mario Tronco che ha ridefinito il concetto di world music e ispirato decine di esperienze analoghe. I concerti della OPV riflettono tutto questo, ripartendo dalle atmosfere dell’Isola di legno e dai classici del loro repertorio per arrivare ai brani del nuovo album in lavorazione.

Ingresso 15 euro, prevendite su Ciaotickets

PASO DOBLE – DIALOGHI SUL POSSIBILE

A cura di Pietro Gaglianò, la mostra è dislocata nei due edifici storici, palazzo De Sanctis e palazzo Clemen-te. Propone, a palazzo Clemente e palazzo De Sanctis, dal giovedì alla domenica, dalle 19 a mezzanotte, una serie di incontri ravvicinati tra opere d’arte o tra artisti. A partire dal riallestimento della Collezione Fonda-zione Menegaz sono stati creati dialoghi tra 46 opere tra loro lontane, per periodo di esecuzione, genere e provenienza geografica. Il visitatore può così leggere le corrispondenze che esistono sottotraccia nell’universo dell’arte, anche attraverso il tempo e lo spazio, anche quando gli autori non si sono mai incontrati.

SERVIZI EDUCATIVI

GIOCARE AD ARTE. Gioco, creo, imparo e mi diverto. Proviamo a far diventare le opere in mostra una can-zone o una filastrocca, un balletto o un gioco da tavolo, un piccolo spettacolo oppure una storia.

Tutti i venerdì fino al 27 agosto dalle 18 alle 19.30. Attività per bambini dai 5 agli 11 anni,

Con il patrocinio e il contributo di: Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comune di Castellalto, Consorzio dei Comuni del B.i.m., Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia, Fondazione Tercas

Con il sostegno di Intesa Sanpaolo

Sponsor Falone Costruzioni E.R. – Orlandi Contucci Ponno

IL PROGRAMMA GENERALE

ARTE

PASO DOBLE – dialoghi sul possibile

a cura di Pietro Gaglianò

Palazzo Clemente e palazzo De Sanctis, dal giovedì alla domenica, dalle 19 a mezzanotte.

Ingresso unico per entrambe le mostre 5 euro – ridotto 4 euro, gratuito per bambini fino ai 6 anni

SERVIZI EDUCATIVI

GIOCARE AD ARTE

Gioco, creo, imparo e mi diverto. Proviamo a far diventare le opere in mostra una canzone o una filastrocca, un balletto o un gioco da tavolo, un piccolo spettacolo oppure una storia. “A cosa ti fa pensare questo qua-dro?” “Quale colore preferisci?” “Questa forma mi piace tanto e mi ricorda…” “A me sembra…”. Disegno, scrittura, fogli colorati, matite, tempere, materiali di riciclo, creatività e fantasia collaboreranno insieme per dar vita a una visita animata alla mostra e a un laboratorio dalle infinite soluzioni.

Tutti i venerdì fino al 27 agosto, dalle 18 alle 19.30, dalle 18 alle 19,30. Ingresso 5 euro.

Attività su prenotazione per bambini dai 5 agli 11 anni.

(all’eventuale accompagnatore è richiesto il biglietto d’ingresso).

Prenotazioni al numero 0861.508000 info@fondazionemenegaz.it

FLA KIDS

Tre appuntamenti, tre libri diversi usati come strumenti per parlare dell’attualità e dei nuovi media, del terri-torio e dei grandi classici della letteratura italiana:

“A riveder le stelle” di Aldo Cazzullo, giovedì 19 agosto, dalle 17,30 alle 19.30.

In collaborazione con il Comune di Castellalto. Attività su prenotazione per ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

(all’eventuale accompagnatore è richiesto il biglietto d’ingresso).

Prenotazioni al numero 0861.508000 info@fondazionemenegaz.it

IL FLA A CASTELBASSO

Interviste di Vincenzo D’Aquino direttore del Festival di libri e altrecose di Pescara

GLI AUTORI DI LERCIO

Piazza Belvedere. Giovedì 19 agosto, ore 21,30. Ingresso gratuito

NOFESTIVAL (a cura della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli)

NICKY NICOLAI STEFANO DI BATTISTA CON DEA TRIO – Mille bolle blu

Piazza Belvedere. Venerdì 20 agosto, ore 21,30. Ingresso 12 euro – prevendite su Ciaotickets

MUSICA (a cura dell’Associazione I Solisti Aquilani)

ENSEMBLE DEI SOLISTI AQUILANI – Buon Compleanno Astor!

Piazza Belvedere. Sabato 21 agosto, ore 21,30. Ingresso 10 euro – prevendite su I-ticket

NOFESTIVAL (a cura della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli)

ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO

Piazza Belvedere. Domenica 22 agosto, ore 21,30. Ingresso 15 euro – prevendite su Ciaotickets

È consigliato acquistare on line il biglietto prima dello spettacolo e rispettare l’orario di arrivo indicato sul titolo d’ingresso. La sera stessa saranno messi a disposizione del pubblico i biglietti rimasti disponibili, fino ad esaurimento posti.

Consulta le informazioni per assistere agli eventi su www.fondazionemenegaz.it.

INFO

22 Luglio – 29 agosto 2021

Palazzo Clemente e Palazzo De Sanctis

Orari: dal giovedì alla domenica dalle 19 a mezzanotte

Ingresso 5 euro, ridotto 4 euro. Gratuito per bambini fino ai 6 anni (biglietto valido per entrambe le mostre)

Tel. 0861 508.000 – info@fondazionemenegaz.it – www.fondazionemenegaz.it