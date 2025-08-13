CASTELLAFIUME: SUCCESSO DEL TORNEO DI CALCETTO CON I RAGAZZI DEL PAESE PROTAGONISTI

CASTELLAFIUME – Giovani protagonisti a Castellafiume (L’Aquila) in occasione del torneo di calcetto targato Progetto “Liri” che ha regalato ai baby calciatori e ai numerosi spettatori una giornata all’insegna del sano divertimento e dei più nobili valori dello sport. Quattro le squadre che si sono affrontate sul campo della palestra “Fernando Di Felice”. Ad aggiudicarsi la competizione, alla fine, è stata la “Lazio”.

L’iniziativa è stata curata dall’ex mister del Castellafiume Roberto Frizzi e da Filippo Ricci che hanno vestito le divise di arbitro. Il torneo ha riscosso molto successo, tanto che la palestra comunale è riuscita a stento a contenere i numerosi spettatori: genitori, nonni dei baby calciatori e tanti cittadini. La giornata è iniziata sulle note dell’Inno di Mameli e si è conclusa con la premiazione dei partecipanti.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Castellafiume Giuseppina Perozzi, il presidente della Fondazione degli psicologi d’Abruzzo Paolo Manfreda, il professor Ruffino Sgammotta dell’istituto “Serpieri” e una rappresentanza del gruppo alpini. Prima del fischio d’inizio il parroco di Castellafiume, don Antonio Spanalatte, ha voluto impartire la benedizione ai giovani impegnati nella competizione dopo averli radunati nel piazzale antistante la chiesa di San Nicola di Bari.

L’iniziativa rientra nel progetto “Liri”(Laboratori itineranti ricordando imparando) fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Perozzi e finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Destinato ai bambini e ai ragazzi da 3 a 17 anni con il coinvolgimento delle famiglie, il progetto vuole creare una comunità educante volta a garantire il benessere e la crescita delle nuove generazioni

Coordinato da Sergio Natalia, il progetto “Liri” si svolge in collaborazione con diversi partner: l’Istituto di istruzione superiore “Arrigo Serpieri” di Avezzano con il dirigente scolastico Francesco Di Girolamo, l’Istituto comprensivo “Albert Bruce Sabin” di Capistrello diretto dalla preside Franca Giovane, la Fondazione degli psicologi d’Abruzzo con il presidente Paolo Manfreda, la parrocchia di Castellafiume guidata dal parroco Antonio Spanalatte e l’associazione Alpini di Castellafiume con il referente Marco Lozzi.